ALTAY'DA sarı kart cezalısı olduğu için Menemenspor maçında forma giyemeyen Berkay teknik heyet şans verdiği takdirde Bursaspor önünde sahadaki yerini alabilecek. Teknik heyetin, Murat Akça'nın yanına İbrahim veya Berkay'dan hangisini oynatacağına henüz karar vermediği öğrenildi.
Cezası biten Berkay forma bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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