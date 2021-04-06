Altay 5. viteste

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz ***, Mehmet Emin Tuğral ***, Selahattin Altay ***

BURSASPOR: Ataberk **, İsmail Çokçalış **** (78 İsmail Can **), Onur ***, Furkan * (55 Cüneyt **), Taha *** (70 Berat **), Aykut **, Ozan ** (55 Özer **), Burak Altıparmak ***, Burak Kapacak ****, Tuğbey * (46 Ramazan **), Batuhan ***

ALTAY: Cihan ****, Tolga ***, Berkay ***, Murat *** (74 İbrahim **), Cebrail **, Regattin *** (87 Mossoro ?), Thiam *** (87 Zeki ?), Scuk ***, Erhan **** (66 Ziya **), Kappel ****, Paixao **** (87 Deniz ?)

GOLLER: Dk. 12 Paixao, 51 Erhan, 90+4 Batuhan, 90+5 Aykut

SARI KARTLAR: Batuhan (Bursa), Erhan Çelenk, Murat Akça (Altay)

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Spor Toto Birinci Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Altay, lider Giresunspor'un puan kaybettiği haftada deplasmanda Bursaspor'u yenerek 5'te 5 yaptı: 1-3. İzmir ekibi bu sonuçla Giresun ile puan farkını dörde indirdi. 9. dakikada Burak Kapacak'ın yerden yaptığı ortada top Batuhan Kör'ün önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan, topu düzelterek vurmayı deneyince kaleci Cihan Topaloğlu açıyı kapattı ve güzel bir kurtarış yaptı. 12'de Erhan Çelenk'in yerden ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi: 0-1. 44'te Bursaspor ceza sahasına düşen top, Leandro Kappel'in önünde kaldı. Kappel, istediği vuruşu yapamayınca top kalenin üstünden auta gitti.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

51'de Kappel son çizgiye kadar indirdiği topu içeriye çevirdi. Kale önünde topla buluşan Erhan Çelenk, gol vuruşunu yaptı: 0-2. 53'te Kappel'in sağdan ortasına Marco Paixao'nın röveşata vuruşu az farkla auta gitti. 82'de ceza sahası içinde topla buluşan Khaly Thiam, güzel bir vuruş yaptı. Ancak top direkten döndü. 90+4'te Burak Kapacak'ın ortasına iyi yükselen Batuhan Kör, topu ağlara gönderdi: 1-2. 90+5'te Kappel'in ceza sahası içine çevirdiği topa ters vuruş yapan Aykut Akgün, kendi ağlarını sarstı: 1-3. Karşılaşmayı Altay 3-1 kazanmayı başardı.

PAİXAO YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Altay'ın gol kralı Marco Paixao Bursaspor maçını da boş geçmedi. İki sezondur gol kralı olan bu sezonda yarışta birinciliği bırakmayan Portekizli yıldız, gol sayısını 20'ye çıkardı. Paixao, ayrıa 4'te asist yaptı. Öte yandan yıldız golcü, ligin ilk yarısında Altay'ın evinde Bursa'yı aynı skorla 3-1 yendiği maçta da 2 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, Bursa ekibine ise toplamda beşinci golünü attı.