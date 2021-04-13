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’da Özköylü umut yüklü

Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü, yenilgisine rağmen dimdik ayakta olduklarını, ’e çıkacaklarını söyledi

Altay’da Özköylü umut yüklü

13.4.2021

1. Lig'de evinde Boluspor'a 1-0 yenilerek ilk 2 yarışında yara alan Altay'da teknik direktör Osman Özköylü, Süper Lig'e çıkacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı. Bitime 5 maç kala ikinci sıradaki Samsunspor'un 4 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda Özköylü, "Bu takım ligin en iyi oynayan takımı. Herkesin parmakla gösterdiği bir takım. Talihsiz bir yenilgi aldık, bunu beklemiyorduk. Futbolun içinde böyle mağlubiyetler var. Biz yine ayaktayız. Yıkılmadık, yılmayacağız" dedi.

ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ

Kalan 5 maçı kazanacak güçlerinin olduğunu açıklayan Osman Özköylü şöyle konuştu? "Bunu başaracak oyun ve oyuncu kalitemiz var. Rakiplerin hata yacağını düşünüyoruz. Bizim hata şansımız kalmadı, 5'te 5 yapıp hedefe ulaşacağız. Ayaklarımızın yere sağlam basması adına, telafisinin mümkün olması adına bu yenilgide hayır arayacağız. Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Çok güçlü, çok iyi mücadele eden bir takımız."

NAZARA İNANIRIM

Süper Lig seviyesinde oynayan bir takım olduklarını belirten Osman Özköylü, "Bu mağlubiyet nazar boncuğu olsun. Bütün Türkiye Altay takımını konuşuyordu. Nazara inanırım, göze geldik. Futbolcu arkadaşlarıma inanıyorum. Altay'ı sevenler umudunu kesmesin. İlk 2'den Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

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