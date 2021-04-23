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’dan Ada’ya destek

Siyah-beyazlılar, SMA hastası Ada’nın tedavisi için başlatılan yardım kampanyada aileyi yalnız bırakmadı

Altay’dan Ada’ya destek

23.4.2021

İZMİRLİ Koray Dalarslan ve Burçin Dalarslan çiftinin kızları Ada'ya, 8 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Ada için sadece ABD'de yapılabilen ve maliyeti 18 milyon TL olan ZolgenSMA gen tedavisinin gerçekleşmesi adına yardım kampanyası başlatan ailesiye Altay camiası da destek oldu.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulüp yöneticilerinden Zeki Sökmen, Murat Günaçtı ve Gökhan Kışla, teknik direktör Osman Özköylü, camianın efsane kaptanı Ayfer Elmastaşoğlu ve oyuncuların katıldığı sosyal medya yayınında önemli bağışların toplandığı bildirildi.

CAMİA SEFERBER OLDU
DALKILIÇ ailesinin ABD yolculuğu için gerekkli kaynağı topladığı öğrenildi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu; "Ada en kısa zamanda sağlığına kavuşarak İzmir'e dönecek. Altay'ın bir mensubu ve başkanı olmaktan bir kez daha büyük gurur duydum" dedi.

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