Akhisarspor - Altay maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Ege'nin iki takımı karşı karşıya geliyor. Ligde 26 puanla 16. sırada bulunan Akhisarspor, yarınki maçta puan kaybı yaşaması halinde Menemenspor'un olası galibiyetinde lige veda edecek. Altay'ın doğrudan Süper Lig'e yükselebilmesi için son 3 hafta kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Peki Akhisarspor - Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte detaylar...

AKHİSAR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2 kanalı ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Ayuk Taku yarın forma giyemeyecek.

Ligde Beypiliç Boluspor mağlubiyeti ve Ankaraspor beraberliği ile ilk 2 sıradan uzaklaşan Altay, son 3 haftaya 57 puan ve averajla 4. sırada girdi. Son 3 müsabaka öncesinde Altay, lider GZT Giresunspor'un 6, Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un ise dörder puan gerisinde yer alıyor. Ligin ilk yarısında Altay, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmişti.