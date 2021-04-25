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’da şoku

TFF 1’inci Lig’de zirve yarışı veren ’da yönetim dün gece ani bir kararla teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Altay’da Osman Özköylü şoku
DHA

25.04.2021, 10:32

Ligde bugün deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak siyah-beyazlı takımla dün Manisa'daki bir otelde kampa giren Osman Özköylü, akşam saatlerinde yönetimle bir araya geldi.

Yönetim, ayrılık kararı konusunda gerekçe göstermeden deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. İlk 2 iddiası azalan ve Play-Off oynaması beklenen Altay'ın kalan haftalar için teknik adam arayışına girdiği belirtildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in yerine 21'inci haftada takımın başına geçen Osman Özköylü 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

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