Altay vurgun yedi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay dün deplasmanda Akhisarspor'a 2-0 mağlup oldu. Paixao'nun penaltı kaçırdığı maçta sahadan puansız ayrılan İzmir ekibi 57 puanda kaldı ve son iki hafta öncesinde ilk iki şansı matematiksel olarak bitti. Maçın 17 ve 18. dakikalarda Altay Deniz Kadah ile girdiği iki net pozisyondan yararlanamadı. 26'da Delarge ceza sahasına girdi, şutunda top direkte patladı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

53'de ceza alanı içinde Cebrail, Delarge'yi düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 54'te Çektar atışı gole çevirdi: 1-0. 62'de ani gelişen Akhisar atağında Bertuğ, öne çıkan kaleci Cihan'ın yanından yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0. 81'de Ziya ceza sahası içinde Gökmen'in darbesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 82'da Paixao'nun penaltı atışında kaleci Halil gole izin vermedi. Maçı 2-0 ev sahibi Akhisarspor kazandı.



HÜSEYİN TAVUR'DAN KADROYA AYAR

TEKNİK direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Altay'ın başında dün sahaya U19 takımı sorumlusu Hüseyin Tavur çıktı. Altay'da dün Akhisarspor önünde Adanaspor'u 4-0 mağlup eden kadrodan iki değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Regattin yedek oturtulurken, Brezilyalı Mossoro 11'de forma giydi. Son haftaların formda ismi Thiam kadroda yer almazken önlibero pozisyonunda Adanaspor randevusunda yedek soyunan Scuk dün Ege derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı.



İKİ TAKIM DA HOCASIZ ÇIKTI

Altay, Süper Lig yolundaki son haftalarda teknik direktör Osman Özköylü'yle yollarını Akhisarspor maçından önceki gece otelde kampta ayırırken iki takım da Ege derbisine teknik direktörsüz çıktı. Akhisar, geçen hafta Altınordu maçı öncesi teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcı belirlemedi. İki takımda Ege ekibinde dün teknik direktörsüz sahaya çıktı.



OSMAN ÖZKÖYLÜ ŞOKU

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim Akhisarspor maçı için Manisa'da kamp yapan teknik direktör Osman Özköylü ile gece yarısı yollarını ayırdı. Teknik patron Özköylü, konaklanan otelde yöneticilerle görüşerek öncelikle yabancıların daha sonra da yerli oyuncuların maddi sorunların çözülmesini istediği öne sürüldü. Kurmayların, önce teknik direktör Osman Özköylü, ardından da oyuncularla toplantı yaptığı bildirildi. Yönetim ve oyuncuların yaptığı toplantı sonrası Osman Özköylü'ye takımla ilişkisinin kesildiği bilgisi verildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in yerine 21. haftada takımın başına geçen Osman Özköylü 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekipte yönetimin, teknik adam arayışlarına başladığı listede Yalçın Koşukavak ve Mustafa Kaplan gibi isimlerin ön plana çıktığı öğrenildi.

ÖZKÖYLÜ: CEVAP BEKLİYORUM

Osman Özköylü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şaşkınım, üzgünüm. Kalbim kırık ama başım dik. Ben de bu ayrılığın nedenini merak ediyor ve cevap bekliyorum" dedi.