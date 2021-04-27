Altay’da aday çok

TFF 1. Lig'de deplasmanda Akhisarspor'a 2-0 yenilerek ilk iki şansını kaybeden, kritik maç öncesi de gece yarısı Osman Özköylü ile yollarını ayıran Altay'da yönetim, Özköylü'nün yerini doldurmak için gündemine aldığı 6 teknik direktör ile kısa süre içinde görüşecek. Siyah-beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan Kemal Özdeş, Adana Demirspor'dan ayrılan Cüneyt Dumlupınar, daha önce Ankaragücü'nü çalıştıran Metin Diyadin, bir dönem Altay'da görev yapan son olarak da Ümraniyespor'u çalıştıran Sait Karafırtınalar, en son Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Uğur Tütüneker ile Menemenspor'dan ayrılan Cenk Laleci'yi gündemine aldı.

YÖNETİM KARAR VERECEK

YÖNETİMİN bu hafta içinde yeni teknik direktörü belirlemeyi planladığı gelen haberler arasında. Siyah-beyazlı ekibin başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay'ı iyi tanıyan bir teknik adamla anlaşacaklarını belirtti.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

ALTAY'DA taraftarlar Akhisarspor yenilgisinin faturasını maçtan önce teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran yönetime çıkardı. Sosyal medyada verilen kararla ilgili tepkilerini dile getiren taraftarlar, takımı Süper Lig yarışında tutan deneyimli teknik adamın kritik süreçte hiçbir gerekçe sunulmadan gönderilmesini eleştirerek, başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimden açıklama beklediklerini ifade etti. Osman Özköylü'nün yaptığı, "Sizler gibi bu ayrılığın nedenini ben de merak ediyor ve cevap bekliyorum" paylaşımına yüzlerce destek mesajı geldi.