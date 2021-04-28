Mustafa Denizli Altay'a geri dönüyor

Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay'da teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrılmasından sonra başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane ismi Mustafa Denizli'ye takımın başına geçmesi için çağrı yaptı. Başkan Ekmekçioğlu'nun teklifine Mustafa Denizli de yeşil ışık yaktı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Denizli, hayatında büyük öneme sahip olan Altay'dan gelen çağrıya kayıtsız kalamayacağını ve kulübünden ücret talep edemeyeceğini belirtti. Mustafa Denizli, "İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem" dedi.

ÜCRETİNİ BAĞIŞLAYACAK

Denizli şöyle devam etti: "Yöneticilerinden bir ricam var; Kulübün çok geniş bir kadrosu var; kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ve en önemlisi, benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum. İki önemli konuda şartlar yerine getirildiğinde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen gayreti sarfetmeye hazırım"



NİHAYET GERİ GELİYOR

Altay'da 18 yıl futbol oynayan Mustafa Denizli'nin teknik adamlık kariyeri ulaşılamayacak başarılarla dolu. Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik direktör. Milli Takım da büyük işlere imza atan Denizli, 1983 yılında ayrıldığı Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak geri gelmeye hazırlanıyor. Başarılı teknik adam, Altay formasıyla iki Türkiye Kupası kazanma başarısını gösterdi.

CAMİANIN TEK HAYALİ DENİZLİ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş tesislerinde yaptığı basın toplantısında, kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli'yi takımın başında görmek istediklerini belirtti ve deneyimli teknik adamı görev çağırdı. Başkan Ekmekçioğlu, "Listemizdeki isimlerle görüşmeden önce her Altaylı'nın gönlündeki isme bir çağrıda bulunmak istiyoruz. O'nu takımımızın başında görmek, her Altaylı'nın en büyük rüyası. Sadece Altay'ın değil, Türk futbolunun en büyük efsanelerinden birini Altay'ın başında görmek istiyoruz. 18 yıl boyunca formamızı büyük bir başarı ve gururla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı