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Haberler Altay Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı

, 'da ilk antrenmanına çıktı

ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör , takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı

28.04.2021, 23:25

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay, bugün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'yi takımın başına getirmişti. Siyah-beyazlı kulübe 38 yıl aradan sonra dönen 71 yaşındaki Mustafa Denizli, kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. İmza töreninin ardından deneyimli çalıştırıcı, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde takımının başında ilk antrenmanına çıktı.



Antrenmanı Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi de izlerken, Denizli, futbolcularla tanıştı. Antrenmana gelen bir grup taraftar "Yuvana hoş geldin Büyük Mustafa" tezahüratlarında bulundu.



Siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli yönetiminde cumartesi günü oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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