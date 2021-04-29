38 yıl sonra evinde

OSMAN Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına giren Altay, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Denizli'yi getirdi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalarken 38 yıl sonra yuvaya dönen Denizli, " İlk defa içinden yetiştiğim camiadan bir davet aldım. Hayır demem mümkün değildi. Daha evvel de açıkladım. Sezonun sonuna kadar hedefimizi kovalamak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız" dedi. Basın mensuplarının transfer ücretinin vakıflara bağışlanmasıyla ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Denizli, "Bizim evlatlarımız yıllardır bizim için, bu vatanı için gece gündüz mücadele ediyorlar. Bazıları bu vatan için canını kaybediyor. Bazıları ise bazı uzuvlarını kaybedip yaşamlarına devam ediyor. Onlara karşılığı maddi olarak ne devletin ne de şahısların tam manada karşılaması mümkün değil. Onların hakları maddiyatla ödenmez. Geride kalanlarının hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak bu benim hayatımda aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır. Dolayısıyla inşallah ihtiyacı olan şehit yakınlarımıza ailelerine, gazilerimize ve Mehmetçik Vakfı'na ulaşır" diye konuştu.