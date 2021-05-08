Muhtemel 4 rakibi var

ALTAY formasıyla TFF 1. Lig'de son 2 sezonda gol kralı olan Marco Paixao, aynı başarıyı üst üste üçüncü kez gerçekleştirecek ilk futbolcu olmaya çok yaklaştı. Geçen hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanında penaltıdan attığı golle bu sezonki toplam gol sayısını 22'ye çıkaran 36 yaşındaki Portekizli santrfor, en yakın rakibi olan Giresunspor'un Senegalli golcüsü Ibrahima Balde'nin 4 gol önünde yer alıyor. Karadeniz ekibinin bu hafta ilk 2'den Süper Lig'e yükselmesi halinde Altaylı Paixao, krallık tacını büyük ölçüde bu yıl da yine kimseye kaptırmayacak. İzmir ekibindeki ilk yılında ligde 29, ikinci sezonunda ise 22 gol atan Marco Paixao, kupada da 1 kez rakip fileleri sarstı.

100. MAÇINA ÇIKACAK

PORTEKİZLİ Marco Paixao, Altay formasıyla şu ana kadar toplam 74 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez görev alan Paixao, bu hafta ligdeki 100. maçına çıkacak.



SÜPER Lig hedefine Play-Off birincisi olarak ulaşmak isteyen Altay'ın yarı final öncesi 4 muhtemel rakibi bulunuyor. Ligde 60 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı Bandırmaspor maçından puan çıkarırsa 61 puanlı 4. basamaktaki İstanbulspor'la eşleşecek. Altay kaybeder, ikili averajda kötü olduğu 57 puanlı Altınordu galip gelirse, siyah-beyazlılar 6. sıraya gerileyecek ve ilk 2 mücadelesi veren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor arasından son sırayı alıp şansını Play-Off'a bırakan ekiple rakip olacak