Altay’ın yeri Süper Lig

TFF Birinci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi günü evinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Hayatımda çalıştığım birçok konuda hedefime ulaştım ama bu çalışma çok farklı bir çalışma benim için. Belki hedeflerin en önemlisi olacak. Bize ve bütün camiamıza şimdiden bu yolculuğun iyi geçmesini diliyorum" dedi.

Denizli, ülkemizde önünde büyük kelimesi olan tek camianın Altay olduğunu söyleyerek, "Bu kelimenin ifade ettiği yer Altay'ın bulunduğu yer değil. Bunu yıllarca sporcusu, takım kaptanı olarak yaşadım. Şimdi inşallah başındaki teknik adam olarak yaşarım. Allah bize o günleri göstersin" diye konuştu. Deneyimli teknik adam, "Hayatımın büyük bir bölümü ikili maçları oynamakla geçti çeşitli alanlarda organizasyonlarda. Kulübümde uzun süre görev yaptıktan sonra daha farklı alanlarda hem şehrimi hem kulübümü hem de ülkemi temsil ettim.

KULÜBÜN VE ŞEHRİM İÇİN

Bugün için görevim sadece kulübüm ve şehrim için. Ben, ekip arkadaşlarım İzmir için Büyük Altay için her türlü çabayı gösteriyoruz. Pazartesi de göstereceğiz. Geriye dönüp baktığımız zaman aldığımız sonuçlar bizim için çok fazla değer ifade etmiyor. Ama onlardan kullanmamız gereken dersler, bölümler var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE BAYRAM OLSUN

Bugün Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan Mustafa Denizli, "Bayram çok önemli bir gün ülkemiz adına. Bugün bayram ama biz bayramı bu yolculuğun sonunda da yaşamak istiyoruz. Başlangıç da bitiş de bayram olsun inşallah" dedi.