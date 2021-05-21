Alsancak yarışı

TFF Birinci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen iki İzmir temsilcisi Altay ve Altınordu, yeni sezona yetişmesi planlanan Alsancak Stadı'nda söz sahibi olmak için bir kez daha karşı karşıya geldi. Son olarak Altınordu'nun resmi sosyal medya hesabından, "Altınordu stadına kavuşuyor" etiketiyle yapılan paylaşıma Altaylı taraftarlar tepki gösterdi. Altınordu, "100 yılı aşkın süredir İzmir'e ve Türk futboluna hizmet eden İzmir Alsancak Stadı çok yakında açılıyor. Hem İzmir hem de Türk futbolunun geleceği adına tarifsiz bir heyecan içindeyiz çünkü Altınordu stadına kavuşuyor" ifadelerine yer verdi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Altınordu'nun paylaşımında renkleri mavi-beyaz olan stadın eski projesinin görseline yer verildi. Eski stadın son kiracısı konumunda olan Altay'ın taraftarları yeni yapılan stadyumun dış cephesinin siyahbeyaz renkte olduğunu vurguladı. Yeni Alsancak Stadı'nın hangi kulübe tahsis edileceği veya ikili tahsis yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, iki İzmir kulübünden birinin Süper Lig'e yükselmesi halinde bu konuda bir adım öne geçeceği görüşü oluştu. Altınordu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan stadın bulunduğu arazide pay sahibi olduğunu savunurken, Altay ise uzun yıllar statta söz sahibi olduğunu vurguluyor.

MUSTAFA DENİZLİ VE METİN OKTAY İSİMLERİ ÖNERİLDİ

Alsancak Stadı'na yeni bir isim verilmesi için farklı görüşler ortaya atılırken, Altay'ın efsane futbolcusu ve şu anki teknik direktörü Mustafa Denizli ile İzmir'de yetişen Türk futbolunun "Taçsız Kral" lakaplı unutulmaz futbolcusu Metin Oktay'ın isimleri ön plana çıktı. 2021-2022 sezonunda kapılarını açması beklenen Alsancak Stadı'nın tahsisi ve stada verilecek isim konusunda son kararı Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek. Altınordu heyeti bu yıl ocak ayında stadı ziyaret etmiş, bu konuda Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Bizim olan şey belli. Müze gibi gezebilirler" yorumu yapmıştı.

FİNAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçlarında rakiplerini mağlup eden Altay ve Altı- nordu, yarın oynayacakları rövanş maçlarında da turu getirecek skorları elde edip adlarını finale yazdırmak istiyor. Altay ilk maçta sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Rakibine 90 dakika boyunca üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynayacağı rövanş maçında da bunu sürdürmek istiyor. Bu sezon ligde iki maçta da rakibine yenilen Altay, Play- Off ilk karşılaşmasında sarı-siyahlıları yenerek galibiyet hasretine son vermişti. Siyahbeyazlılar, normal sezonda İstanbulspor'a iç sahada 3-1 ve deplasmanda 2-1 yenilmişti.

SAMSUN'A MORALLİ GİDİYOR

Ligde yabancı oyuncu oynatmayan sadece altyapıdan yetiştirdiği ve Türk futbolcularla mücadele eden Altınordu ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Samsunspor önüne moralli olarak sahaya çıkacak. Kırmızı-lacivertli ekipte kırmızı kart gören hücum oyuncusu Hüsamettin Yener dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İlk randevuda sakatlanarak maça devam edemeyen Ahmet İlhan Özek'in ise forma giyebileceği öğrenildi. Bu sezon ligde oynadığı iki maçta da rakibiyle berabere kalan kırmızı-lacivertliler, yarın saat 21.00'de başlayacak randevuda adını finale yazdıracak skoru elde etmek için sahada ter dökecek. Öte yandan Samsunspor yönetimi, rövanş maçında stada alınacak seyirci sayısını arttırmak için federasyona resmi yazıyla başvuruda bulundu.