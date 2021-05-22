İstanbulspor'u eleyen Altay'da final coşkusu

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekmekçioğlu, heyecanlı bir maç oynadıklarını belirterek, "İki basamaklı bir maç vardı. İlk maçı İzmir'de 3-2 galibiyetle sonuçlandırmıştık. Daha çok pozisyon bulan taraf olduk. Aslında daha skor da alabilirdik ama bu şekilde nihayete erdi.

İstanbulspor ilk maçta iki penaltıdan goller buldu. Rövanş maçında aynı disiplinle oyunumuzu oynadık. 1-0'lık skorla galip geldik. Önemli olan burada turu atlayabilmek. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Her şeyin yeni başladığını aktaran Özgür Ekmekçioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzde çok güzel bir 90 dakika daha var. Aynı ciddiyetle hazırlanıp turu atlayıp Süper Lig'e çıkmayı kalpten diliyoruz. Bir İzmir takımının daha Süper Lig'de olması İzmir ve Türk futbolu adına da önemli bir değer olur.

Büyük Altay, Süper Lig'i hak eden bir takım. 41 yıl boyunca Süper Lig'de var olmuş, Türkiye'nin Süper Lig'de en çok var olan 8 kulübünden bir tanesi. O kültüre aşinayız. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bütün camiamızla, taraftarlarımızla bunu istiyoruz. İnanın hangisi bizim için hayırlısı olacaksa onu görmek isteriz."