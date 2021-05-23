Inandılar, basardılar

İzmir'in köklü çınarı Büyük Altay, İstanbulspor'u deplasmanda da yenerek Süper Lig yolunda dev bir adım attı. İzmir'de farklı galibiyeti kaçırdığı ilk maçta rakibini ile 3-2 mağlup eden Altay, dün dış sahada bir final maçını nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Siyah-beyazlı ekipte önceki maça göre tek değişiklik vardı. Teknik direktör Mustafa Denizli, ilk maçta aksayan Ziya'nın yerine sol kanatta bu kez takımın yıldızı Erhan ile başladı. İzmir'de fark yemekten kurtulan İstanbul ekibi bu kez Altay karşısında daha temkinliydi. Savunmada bu kez daha diri olan Boğalar, dün de tehlikeli bir atak geliştiremedi. Altay özellikle orta alanda daha dirençli ve topa daha çok sahip olan taraftı. Ancak Regattin ve Poko, özellikle ilk yarıda gol kralı Paixao'yu kritik pozisyonlarda bir türlü topla buluşturamadılar.

DENİZLİ, ALTAY'A YAKIŞTI

İlk yarı 0-0 sona ererken, skor avantajı ise Altay'daydı. Ancak yenilecek bir gol finalin de uçup gitmesine sebep olacaktı. İkinci yarıda teknik direktör Mustafa Denizli'nin Erhan- Ziya ve Paixao-Deniz Kadah tercihi sahada olumlu sonuçlar verdi. Ziya ile sol kanada etkinlik kazandıran Altay, maçın bitimine 5 dakika kala Deniz'in ayağından bulduğu golle finale adını yazdırdı. Deniz'in attığı bu gol İstanbulspor'un ümitlerinin tamamen azalmasına sebep oldu. Altay bu dakikadan sonra 3-0'ı bile bulabilirdi. Savunma hatasızdı, orta saha çok çalıştı, golcülere de zaten diyecek bir söz yok. Altay, final maçı nasıl oynanacaksa öyle oynadı. Teknik direktör Mustafa Denizli de Büyük Altay'a çok yakıştı. Dört maçta üst üste dördüncü galibiyet. Ama yeter mi yetmez. Daha oynanacak bir final maçı, alınacak bir kupa var. Altay ışığı gördü, yolun sonu Süper Lig olsun.