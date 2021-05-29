Denizli’ye büyük onur

ALTAY'I TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Denizli'nin Türk futbolunda önemli bir yerinin olduğunu vurguladı. Arıpınar, "Mustafa Denizli, yetiştiği Altay'ı gönüllü olarak final grubuna taşıdı ve bu çalışması için kendisine ödenecek herhangi bir şey olursa Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na hibe edeceğini söyledi. Play-Off'ta şampiyon olan Altay takımının teknik direktörü Mustafa Denizli, Fair-Play kurallarına örnek bir davranışta bulundu. Davranış dalında kendisini 2021 yılı Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday göstermeye karar verdik. Daha sonra kısmet olursa Avrupa ve dünyada ödüle de aday göstereceğiz. Fair-Play dünyası adına Mustafa Denizli'yi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.



GÖZLER DENİZLİ'DE

ALTAY'I Play-Off'tan Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Mustafa Denizli ile masaya oturacağı belirtildi.