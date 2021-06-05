Altay’a koşuyor

Altay'da transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'in yeni ekibi, Antalyaspor'la yollarını ayıran Podolski, Denizlispor'a veda eden Rodallega ile görüşmelerini sürdürürken, gündemine bir futbolcu daha aldı. Siyahbeyazlılar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Senegalli golcü Thiam ile de ilgilenmeye başladı.

F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Thiam'la İzmir ekibinin yönetimi görüşme yapacak.

Sarı-lacivertliler ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta 8 gol attı.



12 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Thiam, Fenerbahçe'nin dışında Internazionale, Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman ve Kasımpaşa'da da oynadı.



ROTA PİRİC

Kaleci Cihan Topaloğlu ile yola devam edecek olan Altay'da yönetim, Göztepe ve Galatasaray'ın da listesinde olan Boşnak file bekçisi Kenan Piric'i de listesine aldı. Son olarak Slovenya ekibi NK Maribor'da forma giyen ve 26 karşılaşmada kaleyi koruyan 26 yaşındaki Bosna Hersek Milli Takım kalecisi için nabız yoklandı.



YILDIRIM'DAN BAŞKANA ÖVGÜ

TFF 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselen Altay'da orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, elde ettikleri başarıda en büyük payın başkan Özgür Ekmekçioğlu'na ait olduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesabından genç başkanla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Zeki, "Buraya bir telefonunla geldim. Bana inandın, biz de sana çok inandık. Çok şükür ki Allah yüzümüzü kara çıkarmadı, verdiğimiz sözü yerine getirdik, çok mutluyuz" dedi.