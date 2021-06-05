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Haberler Altay Genç yaşta Altay’ın başkanı olan Özgür Ekmekçioğlu, İzmir ekibine bayram yaşattı

Genç yaşta ’ın başkanı olan , ekibine bayram yaşattı

32 yaşındaki Ekmekçioğlu, ekibi ile birlilkte 5 yıllık süre boyunca kulübün transfer yasağını kaldırıp takımı 3. Lig'de düşme potasından adım adım 'e çıkardı, efsaneler arasına adını yazdırdı

Genç yaşta Altay’ın başkanı olan Özgür Ekmekçioğlu, İzmir ekibine bayram yaşattı

5.6.2021

İzmir'in köklü çınarı Altay, 2002- 2003 sezonunda küme düştüğü Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönmenin mutluluğunu yaşarken, şüphesiz müthiş zaferde aslan payı Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na aitti. Başkanlık koltuğunu sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Cihangir Marmara'dan 2016 yılının ağustos ayında atama yoluyla devralan Özgür Ekmekçioğlu, kulübe kısa süre içinde adeta çağ atlattı.

Henüz 27 yaşında koltuğa oturarak Altay tarihinin en genç başkanı olan Ekmekçioğlu, göreve geldiğinde eski oyunculara olan borcu nedeniyle transfer yasaklısı olan kulüp 3. Lig'de yer alıyordu. 2016-2017 sezonu öncesi göreve gelir gelmez eski futbolcularına olan 1 milyon 531 bin liralık borcu ödeyerek transfer yasağını ortadan kaldıran Başkan Ekmekçioğlu, kulübü resmen ayağa kaldırdı. İlk sezonunda kadroya kattığı yeni transferlerle birlikte Play-Off'tan 2. Lig'e yükselen Altay, eski günlere dönüşün de fitilini ateşledi. 2017-18'de 2. Lig'de de şampiyon olarak 7 yıl sonra 1. Lig'e dönen Altay, ligdeki üçüncü sezonunda ise Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibinin önderliğinde 18 yıllık Süper Lig özlemine son verdi. İzmir ekibi, 32 yaşındaki Özgür Ekmekçioğlu'nun 5 yıllık başkanlığı döneminde 3 kupa birden kazanarak ait olduğu Süper Lig'e çıkmayı başardı.

GÜZEL BİR HİKAYE YAZDIK
Başkan Ekmekçioğlu, yaşadığı en anlamlı şampiyonluk sonrası, "Olağanüstü duyguları yaşıyorum. Göreve geldiğimizde 7 sene içinde kulübü Süper Lig'e çıkarmak istediğimizi söyledik. Üst üste iki sene şampiyonluk gelince bunu 5 seneye indirdik. Bu senede beşinci senemiz. Güzel bir hikaye yazmak istedik Mustafa Denizli ile de bunu başardık" dedi.

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