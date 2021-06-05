Hücumda da Altay zirvede

TFF Birinci Lig'de normal sezonu beşinci sırada bitirerek Play- Off'tan Spor Toto Süper Lig biletini alan Altay, hücumda da zirveye oturdu. Siyah-beyazlılar, 34 haftalık uzun lig maratonunda hücumda yarattığı etkinlikle liderliği elden bırakmadı. Bir haftayı bay takım olarak geçen Altay, 33 maçta fileleri 66 kez sarsarken, en golcü takım olarak Süper Lig'e direkt çıkan Adana Demir ve Giresunspor'u da geride bıraktı. Sezonu lider bitiren Adana Demirspor 64 golde kalırken, Altay'ın yarı finalde elediği İstanbulspor 62 golde kaldı.

PORTEKİZLİ FORMAYI ÇIKARMADI

Portekizli golcüsü Marco Paixao'nun 22 kez fileleri havalandırıp üst üste üçüncü kez gol krallığı tacını takmasıyla Altay en golcü isme sahip oldu. 1. Lig'in en iyi hücum ikilisi yine Altay'dan çıktı. Siyahbeyazlı ekipte Paixao (22 gol, 3 asist) ve Erhan Çelenk (7 gol, 9 asist) ile ligin en iyi hücum ikilisi oldu. Geçen sezon toplam 36 futbolcunun forma şansı bulduğu siyahbeyazlı ekipte 32'si ilk 11'de 36 maça çıkan Marco Paixao, 2 bin 850 dakikayla en fazla forma giyen isim oldu. Portekizli golcüyü 2 bin 353 dakikayla Leandro Kappel ve 2 bin 336 dakikayla Erhan Çelenk takip etti.



2020-2021 SEZONUNDA ALTAY

Evindeki ilk galibiyet: 3. hafta Eskişehir (6-0) Evindeki ilk yenilgi: 7. hafta Balıkesir (3-1) Dışarıda ilk galibiyet: 4. hafta Keçiörengücü (1-0) En farklı yenilgi: 21. hafta Keçiröngücü (4-0) En farklı galibiyet: 3. hafta Eskişehir (6-0) İlk beraberlik: 1. hafta Samsun (0-0) En fazla gol atan: Paixao (22 gol) En az forma giyen: Ergin Keleş (19 dk.) En fazla kart gören: Thiam (8 sarı) En fazla ceza alan: Thiam, Erhan (2 maç) Hiç kart görmeyen: Stachowiak, Çağlar, Mossoro, İlhan, Poko, Kazımcan