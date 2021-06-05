Kudretinle kuvvetinle şen Altay

18 yıl sonra Süper Lig kapısından içeri giren Büyük Altay'ın başarı hikayesi ile ilgili en başa hatta geçen sezona dönmekte fayda var. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun belirlediği hedef ve planlar tıkır tıkır işlerken kısa sürede 1. Lig'e dönen takımın Süper Lig'e varışında birçok önemli an ve anı tarihe not olarak düşüldü.



YÜCEL İLDİZ'LE YOLA ÇIKILDI

Bir önceki sezonu teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 7. sırada tamamlayan ve Play-Off'un kapısından dönen siyah-beyazlılar, Ağustos ayının başında yeni bir teknik oluşumla birlikte Yücel İldiz ile yola çıktı. Kadro değişti, gelenler kadar gidenler de oldu. Genç stoperi Cenk Özkaçar'ı Fransız ekibi Lyon'a satan Altay, ilk olarak Erzurumspor'dan Jasmin Scuk, Akhisarspor'un tecrübeli oyuncuları Ergin Keleş, Erhan Çelenk ve Tolga Ünlü'ye imza attırdı. Osmanlıspor'dan Jovan Blagojevic ve İstanbul ekibi Ümraniyespor'un kalecisi Burak Öğür'ü de açıklayan İzmir ekibi, İngiltere'de Blackpool FC forması giyen forvet Armand Gnanduillet ile anlaşmaya vardı.



QUARESMA İDDİALARI VARDI

Ve yaz transfer döneminde Ricardo Quaresma iddiaları uzun süre gündemi meşgul etti. Uzun bir süre yıldız oyuncu ile ilgili haberler gündem yaratırken beklenen anlaşma gerçekleşmedi. Afyonkarahisar kampında antrenmanları sürdüren ekip 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim Öztürk'le de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yücel İldiz yeni sezon öncesi henüz start verilmemişken kampta, "Yanlış bir algı var. Bizi, Samsunspor'u ve Adana Demir'i favori gösteriyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Akılcı ve ciddi olmak lazım. Çok çalışmamız gerek" ifadelerini kullandı. Ve sezona puan kaybıyla başlanıldı. Siyah-beyazlılar ilk haftada sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. O günlerde Akhisar'dan Cocalic transferi de duyuruldu. İkinci haftada rakip İstanbulspor'du fakat sonuç hayal kırıklığıydı. Siyah-beyazlılar 2-1'lik yenilgiyle galibiyet umudunu erteledi. İlk iki haftada 16 futbolcuyu kullanan İldiz, 3 puan hevesiyle kolları sıvadı. Ve beklenen galibiyet flaş bir sonuçla geldi. Büyük Altay Eskişehirspor'u 6-0 yenerken Paixao, ilk kez bir maçta 4 gol attı. Altay, transfer döneminin son gününde 3 oyuncuyu daha kadrosuna dahil ederek toplam 21 takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Steaua Bükreş'ten William de Amorim, Cincinnati'den forvet arkası Andrien Regattin, Levski Sofia'dan Khaly Thiam, Aytemiz Alanyaspor'dan stoper Lokman Gör, Hes Kablo Kayserispor'dan Ziya Alkurt, Giresunspor'dan sol bek Çağlar Birinci, Menemenspor'dan stoper Kuban Altunbudak, Beşiktaş'tan sol kanat Abdullah Aydın, Fraport Tav Antalyaspor'dan Yekta Kurtuluş ve Harun Alpsoy, İstanbulspor'dan sağ bek Rıdvan Şimşek, Beypiliç Boluspor'dan kaleci Ozan Evrim Özenç, Vaduz'dan stoper Berkay Sülüngöz ve Galatasaray'dan stoper Sefa Özdemir ile sözleşme imzaladı.





KORONA VİRÜS KULÜBÜ VURDU

Ve 4. haftaya gelindi. Keçiörengücü'nü Gnanduillet'in golüyle geçen ekip ligdeki ilk deplasman galibiyetini elde etti. 7 puanla 6. sırada yer alan Altay, iddiasını da perçinlemiş oldu. Bir sonraki hafta rakip ligin favorilerinden Adana Demirspor'du. Onlar da 4 haftadaki 8 puanla zirve hesapları yapıyordu. Ve Altay bu maçı golcüsü Paixao ile geçerek üçte üçlük bir seriye imza attı. Fakat siyah-beyazlılar bu maçın peşi sıra dünyayı saran korona virüs belasının etkilerini çok yakından hissetti ve teknik direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 8'i futbolcu 15 kişinin testi pozitif çıktı.



HASTALIĞIN FATURASI AĞIR OLDU

Hastalık kulübü sarınca etkileri de ağır oldu. Ve Altay bir diğer İzmir takımı Altınordu'ya 2-1'lik sonuçla çarpıldı. 24 Ekim'de Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, '24'ü futbolcu 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.' ifadelerine yer verildi. İzmir ekibinde böylelikle karantina süreci başladı. Böylelikle önce Giresun ardından da Tuzla sınavları ertelendi. Kupada 3'üncü Eleme Turu maçında evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek kupaya vedan eden Altay'da gözler iç sahada oynanacak Balıkesirspor maçına çevrildi.



YENİDEN ÇIKIŞA GEÇTİ

Ve siyah-beyazlılar 15 günlük bir lig arasının ardında korona virüsün etkileriyle çıktığı bu maçı da 3-1'lik yenilgiyle kapattı. Camia bu süreçten kısa bir süre sonra üzücü bir haber aldı. Kulübün eski başkanlarından Tuğrul Koparan'ın vefat ettiği haberi geldi. Bu üzücü haberin sonrası Altay, önce İzmir derbisinde Menemen'i ardından da Bursaspor'u mağlup ederek kendine geldi. Peşinden de Giresun ile erteleme karşılaşmasına çıktı ve 1-1'lik sonuçla iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı. Bu maçın hemen sonrasında başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun korona virüs test sonucunun da pozitif çıktığı açıklandı.





İLK KEZ ZİRVEDE YER ALDI

Giresun beraberliğinin ardından Bolu'ya yenilen ekipte moraller alt üst olurken 9-30 Aralık arasında tam anlamıyla Altay şov yaşandı. Ankaraspor'u 3-0, Adanaspor'u 4-1, Ege derbisinde de Akhisar'ı 2-1 ile geçen Büyük Altay averajla liderlik koltuğuna oturdu. Bu çıkış ve liderlik Ümraniye ile oynanan maçta da sürdü. Rakibini 3-1 yenen siyah-beyazlılar 4'te 4 yaptı. Fakat bu maçta sakatlanan Özgür Özkaya'nın çapraz bağlarında kopma tespit edildi. Peşinden de Armand Gnanduillet'in takımdan ayrıldığı öğrenildi. Ve TFF 1. Lig'de 8. haftanın erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup eden Altay çıkışını sürdürdü. Taa ki Bandırma maçına kadar. Siyah-beyazlıların müthiş serisi Bandırma deplasmanında son buldu. Ve devre arası transfer dönemi ile birlikte Altay'ın son olarak Göztepe forması giyen forvet Deniz Kadah'a kanca attığı ileri sürüldü. Ayrılıklar ise peş peşe geldi. Gnanduillet'in ardından Blagojevic, Putsila, Amorim, Burak derken Cocalic'e de veda edildi. Altay ara transfer döneminde Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel, Marcio Mossoro ve İlhan Depe'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar ikinci yarının ilk maçında Samsunspor'a yenildi. Arkasından da İstanbulspor hezimeti yaşandı. Sahasında 3-1'lik skorla çarpılan Altay'da üst üste alınan üç yenilgi sonrası Yücel İldiz ile yollar ayrılıyordu.



ÖZKÖYLÜ DÜMENE GEÇTİ

Peki yeni hoca kim olacaktı? Eskişehirspor sınavına teknik direktörsüz çıkan Altay bu maçı 5-0 kazanıyor ve moral depoluyordu. Sonra yine teknik trafik başladı. Yönetim kararını Osman Özköylü'den yana kullanıyordu. Altyapı direktörlüğü görevinden uzaklaştırıldığı söylenen İbrahim Akın da sportif direktörlük görevine getiriliyordu. Altay yeni teknik direktörü Osman Özköylü ile ilk maçında büyük şok yaşayacak ve Keçiörengücü'ne sahasında 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup olacaktı. 8. sıraya kadar gerileyen Altay için tek yol vardı o da Adana Demirspor engelini geçmek.



ADANA DEMİRSPOR'U YIKTI

Ve siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor'u üstelik deplasmanda Marco Paixao'nun attığı gollerle mağlup ederek yeniden "Bu yarışta ben de varım" diyordu. Sonra yine bir derbig elip çattı, Altınordu maçını da kazanıp bir seri yakalamak isteyen Altay, hemşehrisini yıkamıyor ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılıyordu. Bu mağlubiyet takımın aynaya bakıp kendine gelmesine sebep oldu ilk yarıda olduğu gibi müthiş bir grafiğe imza atarak iddiasını yeniden perçinledi. Giresun, Tuzla, Balıkesir, Menemen ve Bursa karşısında fire vermeyen ekip, gol olup yağıyor ve bu süreçte 16 gol atıp kalesinde sadece 2 gol görüyordu. Zirvedeki Giresun ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren ve 3. sıraya yerleşen Altay, Bolu yenilgisi ve Ankara beraberliği ile şaşırtacak ve bu kez de Leandro Kappel krizi patlak verecekti. Oyuncunun alacaklarının eksik ödendiği gerekçesi sebebiyle ihtarname gönderdiği iddiaları ortaya çıksa da sorunun çözüldüğü haberleri gelecekti. Adanaspor'u 4-1 yenerek iki haftalık suskunluğuna son veren Altay'da flaş gelişme ise bir hafta sonra Akhisar kampında yaşanacaktı. Son galibiyete rağmen teknik direktör Özköylü ile yolların ayrıldığı duyurulurken siyah-beyazlılar bir kez daha hocasız kalacaktı.





BÜYÜK MUSTAFA'YA DAVET

Ve Akhisar mağlubiyeti ile hesaplar bir kez daha alt üst olacaktı. Taraftarlar böylesine kritik bir mücadele öncesi gerçekleşen ayrılık sebebiyle yönetime sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Hedef için bir an evvel yeni teknik adam bulunmalıydı ama kim olacaktı? Ve Büyük Altay, büyük düşünerek bağrından kopan efsanesi 'Büyük' Mustafa'ya çağrıda bulundu. Tecrübeli hocadan yanıt gecikmeyecek ve bu daveti geri çeviremeyeceğini belirterek anlaşması halinde bir ricası olduğunu belirtecekti.



DENİZLİ'DEN ANLAMLI CEVAP

Mustafa Denizli yaptığı açıklama ile Altay'dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığını bildirirken " Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum" diyecekti. Ve her şey çok hızlı gelişti. Efsane hoca 38 yıl sonra yıldızının parladığı takıma dönerken taraftarlar onu "Yuvana hoş geldin Büyük Mustafa" tezahüratları ile karşıladı. Denizli'nin takıma geçişi ile birlikte taraftarlar ile yönetimin arasındaki buzlar da eriyecek ve camia tek bir hedef için kenetlenecekti: Süper Lig. Altay, Mustafa Denizli ile ilk sınavında Ümraniye engelini geçecek ve 1. Lig'in bitimine 1 hafta kala Play-Off'u garantileyecekti. Son hafta Bandırmaspor'u da 4 golle mağlup eden siyah-beyazlılar ligi 5. Sırada tamamlayacak ve 4. sıradaki İstanbulspor ile eşleşecekti. Böylelikle Adana Demirspor ve Giresunspor'un Süper Lig'e direkt çıkmasının ardından İzmir'i Play-Off heyecanı sardı. Sıralamada 6. durumdaki Altınordu da Samsunspor ile eşleşmişti. İki İzmir takımı bu Play-Off'ta ilk maçlarını sahalarında oynayacaktı. Altay, İstanbulspor'u 3-2, Altınordu da Samsunspor'u 1-0 ile geçerek rövanşa umutlu gitti. Rövanş maçları heyecan fırtınası şeklinde geçti. Mustafa Denizli bu tip finalleri çok oynadığından temkinli başlayıp fırsat kollayan bir taktikle rakibini ölçtü, biçti ve tarttı. 85. dakikada Deniz Kadah'ın golü de Altay'ı finale attı. Üstelik Altınordu da Samsunspor virajını 2-2 ile dönerken son düdükle birlikte İzmir'i tarihi final heyecanı sarmıştı.



BÜYÜK FİNAL GELDİ ÇATTI

Bir tarafta Altay, bir tarafta ise Altınordu. Yani sonuç ne olursa olsun kazanan İzmir olacaktı. Herkes finalin İzmir'de olmasını beklerken TFF, İstanbul Olimpiyat Stadı'nı işaret etti. Gözler 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'ye çevrildi. Altay'ın 18, Altınordu'nun ise 51 senelik Süper Lig hasretiyle çıktığı maça 250'şer taraftar alındı. Maç beklenildiği üzere iki ekibin kontrollü futboluyla başlayıp sürdü. Kimin vizeyi alacağı kestirilemiyor, son bölümlere girilirken heyecan katlanıyordu.



VE ALTAY SÜPER LİG'DE

Fakat siyah-beyazlılar aynı yarı final müsabakasında olduğu son dakikalarda bir adım öne geçerek ağırlığını koydu. Önce Paixao ile altı pastan yüzde yüz bir golü kaçıran siyah-beyazlılar bu pozisyondan kısa bir süre sonra üstelik 89. dakikada aradığı golü buluyordu. Bu gol bir önceki pozisyonu kaçıran Marco Paşa'dan gelecek ve camianın hasreti birkaç dakika sonra sona erecekti. Takımın hepsi bu başarıda büyük pay sahibi olan hocaları Mustafa Denizli'ye koşacak, maça 4 serum 3 iğne ile çıktığını söyleyen efsane hoca bu zaferi "Bu şampiyonluk ömrüme ömür kattı" cümleleri ile özetleyecekti. Hoş geldin Altay...

Halil FİNCAN