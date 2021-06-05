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Haberler Altay Şampiyon Altay

Yeni Asır Büyük Altay’a ’de başarılar diler.

Şampiyon Altay

5.6.2021

Kaleci: Adam Stachowiak, Cihan Topaloğlu, Ozan Özenç, Eren Karataş, Savunma: Bekay Sülüngöz, Murat Akca, İbrahim Öztürk, Çağlar Birinci, Özgür Özkaya, Mehmet Erdem Uğurlu, Yusuf Tekin, Tolga Ünlü, Cebrail Karayel, Rıdvan Şimşek, Orta Saha: Khaly Thiam, Andre Poko, Jasmin Scuk, Zeki Yıldırım, Marcio Mossoro, Erhan Çelenk, Ziya Alkurt, Eren Erdoğan, Adrien Regattin, Leandro Kappel, Forvet: Marco Paixao, Deniz Kadah, Kazımcan Karataş.

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