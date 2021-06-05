Yer gök siyah-beyaz

TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altınordu maçının bitiş düdüğünün ardından, Altay taraftarları Süper Lig coşkusunu çılgınca yaşamaya başladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli ve ekibi ile futbolcular sahada zaferi kutlarken İzmir'de kalan taraftarlar kentin sokak, cadde ve meydanlarına akın etti. Siyah-beyazlılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluk şarkıları söyledi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak meşalelerle geceyi aydınlatan Altaylılar, Şampiyon Altay'ı gece yarısı Adnan Menderes Havalimanı'nda da büyük bir coşkuyla karşıladı. Final maçının ardından şampiyonluk kupasıyla İzmir'e dönen Altay, İzmir'de üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atarak zaferini kutladı. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nden yola çıkan siyahbeyazlı kafile, ilk olarak Alsancak Stadyumu'na geldi.

ŞEHRİ TURLADILAR

Stadyumun önünde siyahbeyazlı takımı binlerce taraftarı karşıladı. Daha sonra şampiyon Altay kafilesi üstü açık otobüse binerek, taraftarlarla birlikte Sait Altınordu Meydanı üzerinden Kordonboyu'na geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar burada takımlarını destekleyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.