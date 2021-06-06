Altay’dan Kartal hamlesi

Spor Toto Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra geri dönen Altay dış transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde takviye çalışmalarını sürdürürken yıldız bir isme daha kancayı taktı. Denizli'nin Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin ismi üzerinde durduğu öğrenildi. Sağ kanatta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservis ödemeyecek olan Altay'ı mali açıdan da zorlamayacak.

KULÜBÜNDEN HABER BEKLİYOR

Siyah-beyazlılar, futbolcunun menajeri ile temasa geçerek ilk temaslara başlarken Töre'nin düşünmek için süre istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın Töre'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Transferde önceliği verdiği kulübünden haber bekleyen Töre'nin bu nedenle Altay'ın teklifini beklemeye aldığı ifade edildi. Töre'ye Altay'ın yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demir'in de talip olduğu öğrenildi. Gökhan Töre, Beşiktaş'ta farklı zamanlarda 6 sezon oynadı.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

ALMANYA Köln doğumlu olan tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, kariyerinde önemli ekiplerde forma giydi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de yetişirken, Almanya'da Hamburg, Rusya'da Rubin Kazan ve yine Ada'da West Ham United ekiplerinde görev yaptı. Beşiktaş'ta farklı zamanlarda 6 sezon forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Yeni Malatya'da da iki yıl top koşturdu.

EKMEKÇİOĞLU YENİDEN ADAY

ALTAY'DA olağan genel kurul tarihi 21-28 Haziran olarak belirlendi. Kongre Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. İlk toplantı 21 Haziran Pazartesi, çoğunluk sağlanamazsa seçim 28 Haziran'da yapılacak. Başkan Özgür Ekmekçioğlu yeniden aday olacak

KRİTİK TOPLANTI YARIN YAPILACAK

Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkararak büyük bir başarıya imza atan teknik direktör Mustafa Denizli ile yönetim yarın bir araya gelecek. Siyah-beyazlı ekibe, normal sezonun bitimine 2 maç kala gelen ve sadece iki aylık sözleşme imzalanan 71 yaşındaki teknik adamla toplantı yapacak olan başkan Özgür Ekmekçioğlu yol haritasını belirleyecek. Göreve devam etmesi beklenen Mustafa Denizli'nin vereceği rapora göre iç ve dış transfer çalışmaları başlayacak.

MARCO PAİXAO'YA EYÜPSPOR TAKİBİ

ALTAY'IN Portekizli tecrübeli yıldızı Marco Paixao, yaz transfer döneminin gözdesi oldu. Siyah-beyazlı ekipte üç sezon üst üste gol kralı olan ve Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan golcü oyuncu için Manisa FK'dan sonra 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor da devreye girdi.

36 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açan İstanbul ekibi, Portekizli yıldıza 400 bin Euro yıllık garanti ücret önerdi. İzmir ekibi Altay ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için ise siyah-beyazlı yönetimin en az 500 bin Euro bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi.