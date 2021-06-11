Mustafa Denizli'den kritik sözler: Şartlara bağlı

18 yıl formasını giydiği Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran teknik direktör Mustafa Denizli, gerekli şartların oluşması halinde göreve devam edeceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na durumu anlatacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Vakitsizlik ve durumu anlatacağım. 'Hocam problem değil' derse bu hizmete devam edeceğiz. Nisan ayının 26'sında final maçı oynadık, 27'sinden itibaren özellikle yurtdışından Altay için olabilecek, Avrupa, Kuzey Avrupa, Güney Amerika ve çeşitli liglerinden bir sürü futbolcuyu takip ediyorum" şeklinde konuştu.

CİDDİ TAKVİYE GEREKİYOR

Transfer çalışmalarında futbolcunun Altay'a hizmet edebilecek olmasına dikkat ettiğini ifade eden tecrübeli hoca, "İzmir'e ve bu lige uyum sağlayabilecek isimler olmalı. Bu kriterler çok önemli. Yeterli maddi olanak var mı bakacağız. Bu kadronun ciddi bir takviyeye ihtiyacı var. Altay'ın bir daha bu 18 yıl yaşadığı ızdıraplı günleri yaşamaması lazım. Şartları en ekonomik ve verimli şekilde kullanmalıyız. Bu sağlanırsa onların başında her zaman olurum hiç problem değil" dedi.

GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM

ÜÇ büyüklerde şampiyonluk yaşayan tek teknik adam olan Mustafa Denizli, "Bu camialar 20-25 milyonluk taraftara sahip. Altay o kadar değil. Ama 18 yıl kolay değil. 13-14 yılı kaptanlıkla geçmiş. Büyük camialarda da büyük mutluluklar yaşadım, oradaki mutluluklar olağanüstü. Burada belki o coşkuyu yaşayamıyorsun. Sahada kalsam ne halde olurdum bilmiyorum. Sahada gözyaşlarımı tutamadım ve soyunma odasına gidip ağladım" dedi. Hayatında en çok Altay için ağladığını belirten Denizli, "Hayatımda en uzun ağladığım günlerden biri Altay'ın Ankara'da Sakaryaspor'la oynadığı Play-Off finalidir. Rahmetli başkanımız Esin Özgener'le beraber çocuk gibi ağladık" ifadelerini kullandı.

ALTAY'DA HEDEF FABRİ

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da kurmaylar kaleye takviye yapmak için düğmeye bastı. Bu sezon kaleyi koruyan Cihan Topaloğlu'nu bünyesinde tutmayı planlayan, Stachowiak ve Ozan Evrim ile yollarını ayırmayı planlayan İzmir ekibinin listesinde İspanyol kaleci Fabri'nin olduğu öğrenildi. Fulham'ın bünyesinde yer alan 33 yaşındaki eldiven Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli kalecinin, İngiliz ekibindeki geleceği henüz belirsiz. Fulham, opsiyon hakkını kullanmazsa bonservis sorunu ortadan kalkacak.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle Ada da az forma giyen Fabri'nin kulübündeki durumu yakından takip ediliyor. Başarılı kaleci, Deportivo, Huelva, R,Betis, Mallorca, Real Valladolid, Fulham ve Beşiktaş kulüplerinde forma giydi. Deneyimli kaleci, Türkiye kariyerinde 87 maçta görev yaptı. Filelerinde 94 gol gören tecrübeli eldiven, 27 müsabakada rakip forvetlere geçit vermedi.

KAPTAN YOL AYRIMINDA

ALTAY'DA 2. Lig ve 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan takım kaptanı İbrahim Öztürk'ün kulüpteki durumu henüz netleşmedi. 39 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusuna, Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı Bursaspor'un talip olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, vefa örneği olarak İbrahim Öztürk'ün Süper Lig kadrosunda da yer alması için sosyal medyadan kampanya başlattı. Bursaspor'un talip olduğu İbrahim Öztürk'ün Bursa yerel medyasına verdiği demeçte, "Bursaspor'un yeri bende her zaman çok farklıdır. 7 sene geçirdiğim büyük camiada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Altay'da sözleşmem bitti. Teklif gelmesi durumunda Bursaspor'da seve seve oynarım' ifadelerini kullandı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ