Altay saldırıyor

SÜPER Lig'e 18 yıl aradan sonra yeniden dönen Altay'da transfer çalışmaları sürüyor. Sol kanada takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, gündemine 2 oyuncu aldı. İzmir temsilcisi Misli.com 2. Lig ekibi Bodrumspor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Ozan Sol ile son 2 sezondur Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da görev yapan Fildişi Sahilli yıldıfutbolcu Moryke Fofana'yla ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ALTAY'IN 2017-2018 sezonunda 2. Lig'deki şampiyon kadrosunda yer alan Ozan Sol, geçen sezon Bodrumspor'da oynadığı 27 karşılamada 30 gol attı ve 5 de asist yaptı. Yönetimin, 2020- 2021 sezonunda Türkiye'de profesyonel liglerin en skorer oyuncusu olan 28 yaşındaki sol kanatla sözleşme imzalanması bekleniyor. Ozan Sol, Muğla, Altınordu, Aydınspor 1923 ve Manisaspor'da da görev yaptı. Altay'ın Yeni Malatyaspor'da oynayan Moryke Fofana ile de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Fofana, geçen sezon 31 maçta 2 gol attı.

KALECİ AYKUT ÖZER'İ İSTİYORLAR

ALTAY, Fatih Karagümrük'ten ayrılan kaleci Aykut Özer'e talip oldu. Yönetimin 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Özer, daha önce Fortuna Sittard, Karabükspor ve E.Frankfurt formalarını giydi.