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Haberler Altay Stoch geliyor

Stoch geliyor

Altay’ın, Polonya ekibi Lubin’de boşa çıkan F.Bahçe’nin eski sol kanadı ile prensipte anlaştığı iddia edildi. İmzaların atılması an meselesi.

Stoch geliyor

21.6.2021

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Altay ilk bombasını patlatmak üzere. Hücum hattı ve kanatlara takviye yapması beklenen siyah-beyazlıların, Polonya ekibi Lubin'de sözleşmesi sona eren Slovakyalı futbolcu Miroslav Stoch ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İzmir temsilcisinin bir süredir transferi gizli bir şekilde yürüttüğü ve 31 yaşındaki sol kanat ile el sıkıştığı belirtildi.

8 KUPA KAZANDI
Yönetimin ufak pürüzleri giderdikten sonra yıldız oyuncuya imza attıracağı öğrenildi. Fenerbahçe'de daha önce farklı dönemlerde 5 sezon forma giyen Stoch'un Avrupa'dan da ciddi teklifler aldığı ancak Süper Lig'de yeniden forma giymek için İzmir'i tercih ettiği ifade edildi. Kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Chelsea, Twente, PAOK, Al Ain, Bursaspor ve Slavia Prag'da da forma giyen futbolcu, Slovakya Milli Takımı ile de 56 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, kariyerinde 4 farklı kulüpte 8 şampiyonluk yaşadı.

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