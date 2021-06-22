Altay’dan golcü hamlesi

SPOR Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Altay, golcü harekatına başladı. Türkiye'nin devler arenasına hızlı bir giriş yapmak isteyen Büyük Altay, aradığı forveti Polonya'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, Legia Varşova'da forma giyen golcü oyuncu Tomas Pekhart'ı gündemine aldı.

Yönetim, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Çek futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çekya Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun Altay'a yeşil ışık yaktığı iddia edilirken transferdeki en büyük engelin bonservis sorunu olduğu öğrenildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

SON iki sezondur Polonya'da forma giyen Pekhart'a Avrupa'dan da teklifler olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Çek oyuncunun transferi için şartları zorladığı ve önümüzdeki günlerde menajeri ile bir görüşme daha gerçekleştireceği belirtildi. Pekhart, kariyerinde Tottenham, Southampton, Jablonec, Sparta Prag, Nürnberg, Ingolstadt, AEK, Sheva ve Las Palmas'ta forma giydi.

MİROSLAV STOCH İMZAYA GELECEK

ALTAY prensip anlaşmasına vardığı eski Fenerbahçeli yıldız kanat oyuncusu Miroslav Stoch'u resmi imza için bekliyor. Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında görev alan 31 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusunun İzmir temsilcisiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Altay yönetiminin Zaglebie Lubin'e bir ödeme yapmayacağı ifade edildi.