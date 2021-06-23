Altay’da işlem tamam

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Geçen sezon 2. Lig'de Bodrumspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen eski oyuncusu Ozan Sol'la anlaştı.

İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan stoper Sadık Çiftpınar'la da temaslarını sıklaştırdı. Bodrumspor'da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon Türkiye'deki liglerin en golcü ismi olan Ozan'ın 2018 yılında 2. Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.

YÖNETİM ATAĞA KALKTI

FENERBAHÇE'DE fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak siyahbeyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Siyah-beyazlı yönetiminin de kongre sonrası atağa kalkıp, görüşme halinde olduğu yıldız futbolculara sözleşme imzalatması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

YÖNETİMİN, ayrıca yabancı oyuncu arayışlarını da sürdürdüğü, özellikle Altay'a çabuk uyum sağlayacak futbolculara yöneldiği belirtildi. Siyahbeyazlılar, önümüzdeki hafta içinde belirlediği futbolcuları İzmir'e çağırarak son noktayı koyacak. Bu arada yönetimin yeniden anlaşma sağlamayı planladığı teknik direktör Mustafa Denizli, önümüzdeki hafta içinde İzmir'e gelecek.

6 MAÇTA OYNADI

Altay'ın transfer listesinde yer alan Sadık Çiftpınar, geçen sezon Fenerbahçe'de 6 maçta forma giydi. 28 yaşındaki defans oyuncusu 437 dakika sahada kaldı. İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Çiftpınar, ayrılmak için yönetimle pazarlık yapıyor.

U-19 TAKIMI DİBE ÇAKILDI

ALTAY geçen sezon tecrübeli futbolcularıyla 1. Lig'de Play-Off birincisi olarak adını 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdırırken, siyah-beyazlıların U-19 takımı sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. İzmir temsilcisinin genç ekibi, TFF 1. Lig kulüplerinin yer aldığı U-19 Ligi'nde son sıraya demir attı. Altay U-19 takımı, oynadığı 17 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 9 puanla 18. oldu. Siyah-beyazlı ekip 27 gol atarken, kalesinde 44 gol gördü. Siyah-beyazlı İzmir ekibinde pandemi döneminde altyapı oyuncuları çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.