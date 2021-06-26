Altay’da Mbombo harekatı

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'da yönetim gelecek sezonun kadrosuna kurmak için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde, bonservisi Celtic'te olan ve geçen sezon Başakşehir de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki sol bek Boli Bolingoli Mbombo'nun olduğu öğrenildi. Zaire asıllı Belçikalı futbolcuyu, İskoçya temsilcisinin gelecek sezon da kadroda düşünmediği ve kiralık vermeye sıcak baktığı ifade edildi. Boli Bolingoli Mbombo'nun da kariyerine Türkiye'de sürdürmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.

PAZARLIKLAR YAPILACAK

Başakşehir kulübü, Belçikalı futbolcunun satın alma opsiyonuna sahip ancak şuana kadar hiçbir girişim yapmadı. Altaylı kurmayların, önümüzdeki günlerde Celtic ile temasa geçip, deneyimli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için temasta bulunması bekleniyor. Boli Bolingoli, geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 12 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki sol bek Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atma başarısını gösterdi.



STOCH İLE GÖRÜŞECEK

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun güvenoyu alır almaz ilk icraatı dış transferde gaza basmak olacak. Genç başkan, prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen Miroslav Stoch ile de masaya oturacak. Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında oynayan 31 yaşındaki Slovak sol kanadı önümüzdeki hafta içinde İzmir'e davet edecek olan Ekmekçioğlu, transferi bitirmek istiyor.



YÖNETİM İÇİN AYDIN İDDİASI

ALTAY'DA gözler pazartesi günü gerçekleşecek olağan genel kurula çevrilirken, kulislerde Serkan Aydın ismi de konuşulmaya başlandı. İzmir'de 1966 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü bir çimento şirketinin hisselerinin yüzde 30'unu mart ayında alan Ankara merkezli bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Serkan Aydın'ın ismi başkan adaylığı için geçse de, genç iş insanının gönüllü yönetici olarak kulübe dışarıdan destek verebileceği ifade edildi. Maden, enerji, inşaat, turizm, otomotiv ve petrol gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketlerinin başında yer alan Serkan Aydın'ın Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir süredir temas halinde olduğu belirtildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ