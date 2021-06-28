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Haberler Altay Ekmekçioğlu tek aday

Ekmekçioğlu tek aday

Ekmekçioğlu tek aday

28.6.2021

Altay'da bugün olağan genel kurul yapılacak. Siyah-beyazlıların kongresi, İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nin toplantı salonunda saat 13.00'te yapılacak. Altay'da mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tek aday olarak seçime girerek yeniden başkanlık görevine getirilmesi bekleniyor. Başkan Ekmekçioğlu'nun yeni yönetimini farklı isimlerle güçlendirdiği ifade edildi. Altay'da ilk kez 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, takımı 5 yılda 3. Lig'den Süper Lig'e taşımayı başardı. Ekmekçioğlu, kulübe 3 kupa kazandırarak alkış topladı.

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