Altay’ın önceliği Denizli

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu, ilk icraatını teknik direktör Mustafa Denizli'yi takımda tutarak yapacak.

'BİRLİKTE YOLA DEVAM'

TEK aday olarak girdiği kongrede güven tazeleyen Ekmekçioğlu'nun seçim bitiminde üyelere, "Mustafa hocamızla görüştüm. Her şey olumlu gidiyor. Bir aksilik olmazsa Süper Lig'de de birlikteyiz" dediği öğrenildi

Camianın ileri gelenleriyle sohbet eden Ekmekçioğlu'nun Denizli'yi resmiyete döktükten sonra transfere ağırlık vereceğini ve Süper Lig'de iyi işler yapacak kadroyu kuracağını söylediği belirtildi. Genel kurula katılanlara teşekkür eden başkan Ekmekçioğlu, "Biz verdiğimiz sözleri tuttuk. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hayali Süper Lig'e yükselmekti. Bunu başardık ancak işimiz bitmedi. Altay hak ettiği ortamda yani Süper Lig'de. Yine el ele vereceğiz ve kulübümüzü en iyi şekilde yöneteceğiz" dedi.

DİABATE İÇİN GİRESUN RAKİP

ALTAY'IN dış transferde Trabzonspor'dan Fousseini Diabate için girişimleri sürüyor. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzonspor tarafından devre arasında kiralık olarak Göztepe'ye gönderilen Malili sağ kanat Diabate, sarı-kırmızılı ekipte 18 karşılaşmaya çıkıp bu süreçte 3 gol, 3 asistle oynadı.

SİLİLİ STOPER ENZO ROCO'NUN PESİNE DÜSTÜ

ALTAY, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Şilili stoper Enzo Roco'ya teklif yaptı. Beşiktaş'tan transfer olduğu Karagümrük'te geçen sezon 31 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki savunmacı 3 gol atıp, 1 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

İÇ TRANSFERLE BAŞLAMIŞTI

ALTAY yönetimi öncelikli olarak geçtiğimiz günlerde iç transferde atağa kalkmış ve ön libero Poko ve 10 numara Regattin'le yeniden anlaşmıştı. Geçen sezon devre arasında transfer edilen Gabonlu Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı. Siyahbeyazlılar, yine mukavelesi biten Fransız futbolcu Adrien Regattin'le de prensip anlaşmasına varıp hücumdaki sorunu çözmüştü. Forvet arkasında görev alan Regattin, 33 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı. Yönetim dış transfere de hız verecek.