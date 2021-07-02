Ceyhun Altay’da

SÜPER Lig'e 18 yıl sonra yükselen İzmir ekibi Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam'ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçirilen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İzmir ekibi, bir ön libero için daha hamle yaptı. Avusturya'da St. Pölten forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Reza Asadi'de listeye alındı. Mustafa Denizli'nin 2019-2020 sezonunda İran'da çalıştırdığı Tractor FC'de top koşturan Asadi, geçen sezon Avusturya'da 8 resmi maçta forma giydi.