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Altay’da rota Owusu

Transferin hızlı ekibi, Ajman Club formasını giyen 31 yaşındaki santrfora kanca attı. Bonservis engeli bulunmayan Ganalı futbolcu kurmayların teklifine ise olumlu yanıt verdi. Öteyandan, Siyah-beyazlı ekipte Başkan Ekmekçioğlu, 40 yaşına basan kaptanla ‘Yola devam’ dedi

Altay’da rota Owusu

4.7.2021

18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Altay'da kurmaylar takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ajman Club'tan forvet oyuncusu William Owusu'yu gündemine aldı. Bonservis engeli bulunmayan futbolcuya ilk tek- lifini götüren İzmir tem- silcisi, ilk temaslardan olumlu yanıt aldı. 31 yaşındaki Ganalı santrafor William Owusu kariyerinde Anderlecht, S.Lizbon, C.Burgge, Corona Brasov, Royal Antwerp ve Al Bataeh Club ekiplerinde forma giydi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun maddi şartlarında oluşması halinde futbolcuyu en kısa sürede İzmir'e getirebileceği iddia edildi. Siyah-beyazlılar, hücuma takviye için için alternatif isimleri de araştırıyor.

KARİYERİNDE 814 GOLÜ VAR

William Owusu, kariyerinde tam 273 resmi maça çıkarken, fileleri 81 kez havalandırma başarısını gösterdi. Ganalı tecrübeli golcü 18 golün de asistini vererek önemli bir katkı sağladı.

İBRAHİM ÖZTÜRK TAKIMDA KALDI

ALTAY'DA hafta başında yeniden başkanlık görevine getirilen Özgür Ekmekçioğlu, 40 yaşına basan kaptan İbrahim
Öztürk'le yola devam etme kararı aldı. Daha önce 2006-2008 yıllar arasında oynadığı siyahbeyazlı kulüpteki ikinci döneminde önce 2'nci Lig'de, geçen sezon da TFF 1'inci Lig'de Play- Off'ta kupa kaldıran stoper İbrasezon Playhim Öztürk'le yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
Geçen sezonki Play-Off şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan kaptan İbrahim'in tecrübesiyle takım içinde
ağabeylik görevini de üstleneceği ifade edildi. Kariyerine Süper Lig'de devam edecek 40 yaşındaki tüm liglerin en tecrübeli futbolcusu olan İbrahim Öztürk, Bursaspor formasıyla Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerde toplam 6 şampiyonluk yaşadı.

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