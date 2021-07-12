Altay’dan Olinga atağı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, dış transferde Kamerunlu sol kanat Fabrice Olinga'ya kanca attı. Siyah-beyazlıların, 2015-16 sezonundan bu yana Belçika'da Royal Excel Mouscron kulübünde görev alan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda da görev alan Olinga'nın bonservisinin elinde olduğu bildirildi. Ülkesinde Samuel Eto'o Academy'de futbola başlayan Fabrice Olinga, daha sonra İspanya ekibi Mallorca'nın altyapısına transfer oldu.

RESMİ İMZALAR HENÜZ ATILMADI

İspanya'da Malaga, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol, Belçika'da SV Zulte Waregem, İtalya'da Sampdoria, Romanya'da Viitorul Constanta kulüplerinde görev alan Kamerunlu futbolcu geçen sezon 24 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı. Dış transferde Bodrumspor'dan Ozan Sol ile el sıkışan Altay henüz hiç bir oyuncuya imza attırmadı.



MARCO PAİXAO KAMPA KATILDI

ALTAY'DA 1. Lig'de son üç sezonda gol kralı olma başarısını gösteren ve siyah-beyazlıların Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahili olan Portekizli forvet Paixao İzmir'deki kamp çalışmalarına katıldı. Portekizli golcü ile birlikte İzmir ekibiyle sözleşmesi devam eden Kappel'de kampa dahil oldu. Altay'da, Süper Lig kadrosunda Paxiao'nun kesinlikle kalacağı ancak 1. Lig'den bir çok takımın transfer listesinde olan Kappel'in son durumu takımın başına gelecek teknik patronun raporuna bağlı olduğu öğrenildi