Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın önceki gün 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı teknik direktör Mustafa Denizli sahaya indi. Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde önceki gün akşam gerçekleşen idmanı yöneten Denizli, kulüple anlaşma süreci, transfer ve hedefler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir ayı aşkın süredir İzmir'de transfer çalışmalarını yürüttüğünü belirten Denizli, bu süreçte başkan Özgür Ekmekçioğlu ile hemen hemen her gün konuşarak değerlendirme yaptıklarını ifade etti. Dış transferde ilk etapta altı oyuncu takviye edeceklerini belirten Mustafa Denizli sözlerini şöyle sürdürdü: "Mayısın 26'sında final maçını oynadık. 27 Mayıs'tan itibaren bu 6 transfer için çalışıyorum. Bu süreçte 300 civarında hem bonservisi olan hem olmayan futbolcuları izledim."

ZOR BİR YARIŞ BİZİ BEKLİYOR

Mustafa Denizli, "Transfer çalışmalarının bir kısmı olumlu sonuç vermek üzere. Zor bir yarış bizi bekliyor, bunun farkındayız. Benim bıraktığım, 18 yıl formasını giydiğim Altay hep büyük hedeflere yürümüştür. Bu yıl da böyle olacak" şeklinde konuştu.



ÜZÜNTÜLÜ GÜNLER GERİDE KALDI

TEKNİK direktör Mustafa Denizli, "Bugün (önceki gün) ilk defa antrenmana çıkma fırsatı buldum. Taraftarlarımız benim dışarıda olduğumu düşünmesin, tamamen içindeydim kulübün ve yaklaşık 10 günlük programı yardımcılarım uyguladı. Camiamıza bir daha üzüntülü günler yaşatmak istemiyoruz. Transfer çalışmaları inşallah düşündüğümüz gibi biter" ifadelerini kullandı.



TARAFTARLAR ÇOK DEĞERLİ

ALTAY camiasının ve taraftarlarının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Denizli, "Onlar benim beynimde, yüreğimde, kılcal damarlarıma kadar olan varlıklarımız. Çok uzun bir yolculuğun getirdiği bir sorumluluk, onlar rahat olsunlar. Bir daha bizim üzüntülerle geçireceğimiz sezonlar olmaması lazım" diye konuştu.



"ALSANCAK STADI'NI 18 YIL ARŞINLADIM"

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde yenilenen Alsancak Stadı'nı inceleyen ve stadyuma isminin verilmesi gündemde olan Mustafa Denizli, "Alsancak Stadı'nı 18 sene arşınladım. Sayın Bakanımız orada incelemelerde bulunurken bizleri de davet etti, o davete icabet ettik. Gerisi için benim bir şey söylemem mümkün değil. İnşallah taraftarımızla mutlu günlerimizde orada tekrar benim saha içinde, olduğum günleri yaşarız" diye konuştu.



YORUMLARA ALDIRMADIM

ALTAYLI taraftarların uzun süredir sözleşme imzalamasını beklediği Mustafa Denizli, "Uzun süre durumumla ilgili yorumlar yapıldı, yazılar yazıldı. Ben bunları hiç aldırış etmiyorum. Süper Lig'e çıktığımız günden itibaren başkanımızla bu çalışmaların içerisinde olduk. Onun dışında hiçbir düşüncem ve niyetim olmadı. Bunun bilinmesini istiyorum" dedi.



KAMP PROGRAMI BAYRAM SONUNDA

KAMP programının henüz netleşmediğini kaydeden teknik direktör Denizli, "Kadromuza katılacak arkadaşlar aramızda olmadığı için kamp programını bayram sonrasına bıraktık. Lig öncesine kadar devam edecek. Muhtemelen ayın 25'i gibi kamp çalışmaları devam edecek" açıklamasını yaptı.