Ersan sürprizi

18 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Altay'da kurmaylar takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyahbeyazlı ekibin listesinde geçen sezon Antalyaspor'da görev yapan Ersan Adem Gülüm'ün olduğu öğrenildi. Güney ekibiyle yollarını ayıran 34 yaşındaki defans oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.



TEMASA GEÇİLECEK

İzmir temsilcisine önerilen, Avusturya doğumlu oyuncu için son kararı Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin vereceği öğrenildi. Teknik heyetin onay vermesi durumda boşta olan oyuncuyla temasa geçilecek. Futbola Hume City'de başlayan Ersan Gülüm, Manisaspor, Elazığ, Adanaspor, Beşiktaş, Hebei FC, Adelaide, Western ve Antalya'da forma giydi. Ersan, Süper Lig'in yanı sıra doğum yeri olan Avusturya ve Çin lig-lerinde top koşturdu. Öte yandan Altay ile idmanlara çıkan Ceyhun Gülselam'ın önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleni-yor.



BEŞİKTAŞ'TA KUPA KAZANDI

Ersan Gülüm, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Deneyimli oyuncu, İstanbul ekibinde 2010- 11'de Türkiye Kupası'nı kazandı. Ersan, 7 kez de A Milli Takım formasını giydi.



ZEMİN YÜZÜNDEN KARŞILAŞMA İPTAL

Altay ile Galatasaray'ın bugün yapmayı planladığı hazırlık karşılaşması Bornova Stadı'nın zemini yüzünden iptal edildi. Olympiakos ile oynayacağı maçı Yunan görevlilerin kötü muammelesi nedeniyle iptal eden Galatasaray, Altay ile özel maç için el sıkıştı. Fatih Terim ile Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile telefonda hazırlık maçı için görüşme yaptı. Ancak zeminin müsait olmadığı ortaya çıkınca müsabaka iptal edildi.



ERHAN ÇELENK: 'HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'ın sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk, yeni sezon öncesi üst sıraları hedefleyeceklerini vurguladı. Erhan, "Süper Lig'de daha tempolu, daha güçlü rakipler bizi bekliyor. Biz de ona göre çalışacağız. Sezonu en iyi yerde, ilk 10'un içinde bitirmek istiyoruz. Altay'ın hedefleri her zaman yukarılardır, büyüktür. Biz de onu göstereceğiz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ