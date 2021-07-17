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Haberler Altay Denizli: Eldeki kadro yetersiz

Denizli: Eldeki kadro yetersiz

Altay’ın deneyimli teknik patronu; “Sayısal yeterlilik bazı şeyler için yetmiyor. En kısa sürede takviyeleri takıma katmalıyız” dedi.

Denizli: Eldeki kadro yetersiz

17.7.2021

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hocalık kariyerinde ilk kez bir transfer döneminde transferlerle bu kadar ilgilendiğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, "27 Mayıs'tan bu yana transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta sonuna kadar bunu gerçekleştiririz. Geçen sezonki kadrodan kalan oyuncular sayı olarak baktığın zaman belki yeterli ama sayısal yeter-lilik bazı şeyler için yetmiyor. Ligin baş-lamasına 1 aydan az bir süreç kaldı. O zamana kadar bu transferleri tamamlamak mecburi-yetindeyiz ve tamamla-yacağız" dedi.

GENÇLERE ŞANS

Futbolcunun yerli ya da yabancı olmasının değil yetenekli olma-sının önemli olduğunu söyleyen Altay'ın başarılı teknik patronu Mustafa Denizli, "Yetenekli oyun-cunun önünü kesemezsin. Ben çalıştığım takımlarda birçok genç futbolcuyu Türk futboluna kazandırmış bir teknik direktörüm. Şu an da öyle, altyapımızdan üç-dört tane futbolcum var. Bunları mut-laka görevlendireceğim. Bu yarışın içinde olacaklar" ifadelerini kullandı.

300'DEN FAZLA OYUNCU İZLİYORUZ
Transfer dönemini çok yoğun geçirdiklerini belirten Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "300'ün üzerinde futbolcu takip ediyoruz. Hem şartları hem de kalitesi uygun futbolcuları seçmeye çalışıyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta sonuna kadar bunu gerçekleştiririz" dedi. Uzun yıllar sonra yetiştiği kulüple Süper Lig'de olan Denizli, "Altay tarihi boyunca hedefleri büyük olmuş bir camiadır. Bunun 18 yılında da ben varım. Şimdi şartlar değişti. O günün koşullarıyla bugünün koşulları arasında çok fark var. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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