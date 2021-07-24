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Haberler Altay Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Altay, Poko ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

25.07.2021, 01:06

Süper Lig ekiplerinden Altay'da transfer harekatı devam ediyor. İç transferde de hamleler yapan siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Andre Poko'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Sözleşme yenilendiğini sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, paylaşımın şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel Futbol Takımımızın formasını başarıyla giyen, geçtiğimiz sezon kazandığımız şampiyonlukta pay sahibi futbolcumuz Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz."
Geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 6 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero, bu maçlarda 523 dakika sahada yer aldı.
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