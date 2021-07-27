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Haberler Altay Altay'dan flaş transfer: Bamba imzayı attı

Altay'dan flaş transfer: Bamba imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Altay, en son Norveç’in Brann takımında forma giyen Daouda Karamoko Bamba ile anlaştı.

Altay'dan flaş transfer: Bamba imzayı attı
AA

27.07.2021, 23:15

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli 26 yaşındaki forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

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