Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli 26 yaşındaki forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Altay, en son Norveç’in Brann takımında forma giyen Daouda Karamoko Bamba ile anlaştı.
27.07.2021, 23:15
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli 26 yaşındaki forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Altay'dan flaş transfer: Bamba imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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