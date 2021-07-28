Altay’da Bamba bitiyor

Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum'da kampa giren Altay, aradığı forveti Norveç'te buldu. Siyah-beyazlılar, son olarak Norveç ekibi Brann'da forma giyen 26 yaşındaki santrfor Daouda Karamoko Bamba ile prensip anlaşmasına vardı. Bonservisi elinde olan Bamba İzmir'e gelirken, yönetimin maddi konularda anlaşma sağlaması halinde golcü oyuncunun sağlık kontrolünden geçip kampa katılacağı öğrenildi. Norveç'te Kongsvinger ve Kristiansund takımlarında görev alan Daouda Bamba, bu yıl Brann formasıyla 14 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Dış transferde Ceyhun Gülselam, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano ile sözleşme imzalayan Altay, prensip anlaşmasına vardığı Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez, forvet arkası Cesar Pinares, İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson, Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka, gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç gibi oyunculara önümüzdeki günlerde imza attıracak. Altay'ın listesinde yer alan Yunan sağ kanat Chatzigiovanis ve Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın durumları netlik kazanmadı.



ERZURUM'DA İLK RAKİP GİRESUNSPOR

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Altay, bugün ilk hazırlık maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar, kendisi gibi Süper Lig'in yeni temsilcisi Giresunspor ile 17.00'de karşılaşacak. İzmir ekibinin, Erzurum kampındaki özel maç programında 3 Ağustos Salı günü 17.00'de Antalyaspor, 6 Ağustos Cuma günü ise 1. Lig ekiplerinden Ümraniye ile karşılaşacak. Öte yandan Mustafa Denizli, genç kaleci Eren Karataş ile stoper Kuban'ı Erzurum'a götürmedi.



210 MAÇTA 77 GOL KAYDETTİ

Fildişi Sahilli 26 yaşındaki Daouda Karamoko Bamba, profesyonel olarak görev yaptığı 210 karşılaşmada rakip fileleri 77 kez havalandırma başarısını gösterdi. Başarılı futbolcu, 26 golün pasını verdi. Bonservisi elinde olan Bamba'nın Altay ile her konuda anlaştığı bildirildi.