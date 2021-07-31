Altay’a tangocu kaleci

ALTAY'DA kurmayların kaleci arayışı devam ediyor. Listesinde Meksika temsilcisi Cruz Azul'un genç file bekçisi Sebastian Jurado bulunan İzmir ekibi radarına, Arjantinli deneyimli eldiven Franco Armani'yi aldığı öğrenildi. Ülkesinde River Plate takımında forma giyen 34 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinde Estudiantes kulübünde yetişen Franco Armani daha sonra kariyerinde Ferro Carriloeste, Deportivo Merlo, Atletico Nacional ve son olarak River Plate formaları giydi.

Deneyimli kaleci, kariyerinde 314 maçta görev yaptı ve 137 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı İzmir temsilcisinin, Polonyalı, Yunan ve Belçika uyruklu bazı eldivenleri de mercek altına aldığı öğrenildi. Öte yandan Panathinaikos'tan Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis'le de büyük oranda el sıkışan Altay, santrfor ve 10 numara takviyesi için de çalışmalarını halen sürdürüyor.

CEYHUN GÜLSELAM: DOĞRU KARAR VERDİM

Altay'ın yeni transferi Ceyhun Gülselam yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Bir çok teklif almasına rağmen Altay'ı neden tercih ettiğini açıklayan Ceyhun, "Süper Lig'den bir çok teklif aldım. Ancak Altay'ın büyük camia oluşu ve Mustafa hocanın burada olması gelmemde büyük etken oldu. Doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben hep takımımı ön planda tutarım, kendi hedeflerim hep ikinci planda olur. Bu sene de öyle olacak. Elimden geleni kulübüm adına yapacağım. İlk önce kulübün hedeflerini ön planda tutup sahada elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

SERGE AKA İZMİR'E GELİYOR

ALTAY, bir süredir görüşme halinde olduğu Serge Arnaud Aka transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı 26 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberonun vize işlemlerini tamamladıktan sonra İzmir'e gelerek sözleşme imzalayacağı bildirildi. Son olarak Mısır'da El Gounah forması giyen Aka, ülkesinde Mimosas ve Tunus'ta Sfaxien kulüplerinde görev aldı. Ön libero Ceyhun Gülselam, stoper Eric Björkander, orta saha Thaciano, forvet Daouda Bamba, sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez ve sol bek Melih Altıkulaç'ın ardından Serge Aka, siyahbeyazlıların yedinci dış transferi oldu.