Tecrübeli futbolcunun İzmir ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Cesar Pinares, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılarak Altay'ın 8'inci dış transferi olacak.
MELİH YETİŞTİRMEYE TAKILDI
Altay'ın İzmir'e getirip sözleşme imzalamadan yollarını ayırdığı gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç transferinde yetiştirme bedeline takıldığı açıklandı. Oyuncunun avukatı, siyah-beyazlıların yetiştirme bedeli konusunda Fransa ekibi Olympique Lyon'a verdiği sözü ve beklentileri yerine getirmekte zorlanıp, işlemler konusunda geç kaldığını, bu yüzden Lyon'un transfer görüşmelerini tek taraflı sonlandırdığını söyledi.
Altay Pinares'i bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.