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Altay Pinares'i bitirdi

Süper Lig kulüplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Şilili 10 numara Cesar Pinares'le de el sıkıştı. Siyah-beyazlıların, son olarak Brezilya'da Gremio forması giyen 30 yaşındaki Pinares için kulübüne 1 milyon dolar bonservis ücreti ödediği iddia edildi.