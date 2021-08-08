  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay Pinares'i bitirdi

Altay Pinares'i bitirdi

Süper Lig kulüplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Şilili 10 numara Cesar Pinares'le de el sıkıştı. Siyah-beyazlıların, son olarak Brezilya'da Gremio forması giyen 30 yaşındaki Pinares için kulübüne 1 milyon dolar bonservis ücreti ödediği iddia edildi.

Altay Pinares'i bitirdi
DHA

08.08.2021, 13:10

Tecrübeli futbolcunun İzmir ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Cesar Pinares, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılarak Altay'ın 8'inci dış transferi olacak.

MELİH YETİŞTİRMEYE TAKILDI
Altay'ın İzmir'e getirip sözleşme imzalamadan yollarını ayırdığı gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç transferinde yetiştirme bedeline takıldığı açıklandı. Oyuncunun avukatı, siyah-beyazlıların yetiştirme bedeli konusunda Fransa ekibi Olympique Lyon'a verdiği sözü ve beklentileri yerine getirmekte zorlanıp, işlemler konusunda geç kaldığını, bu yüzden Lyon'un transfer görüşmelerini tek taraflı sonlandırdığını söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay Pinares'i bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.