Altay çok hızlı

Spor Toto Süper Lig'de uzun bir aradan sonra ilk kez mücadele edecek olan Altay, transfere doymuyor. Son olarak Şilili on numara Cesar Pinares ve İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi İzmir'e getirerek anlaşma sağlayan kurmaylar, sağ kanat transferini de çözdü. Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Yunan sağ kanat Anastosios Chatzigiovanis ile her konuda anlaşma sağladı. Son olarak Panathinaikos forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün İzmir'e gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yunan ekibi Panathinaikos'un altyapısından yetişen genç sağ kanat kariyerinde 169 resmi maça çıkarken 22 gol atıp 16 da asist üretti. Yönetimin, Chatzigiovanis ile birlikte idmanlara çıkardığı Pinares ve Naderi'ye de imza attırıp şov yapması bekleniyor. Yönetim ayrıca Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan konusunda da son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Mısır ekibi El Ahly ekibinde forma giyen 23 yaşındaki genç yıldız adayının da hafta sonuna kadar İzmir'de olması bekleniyor.



YENİ HEDEF ALHASSAN WAKASO

Altay, takviye çalışmaları kapsamında arayışlarını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Guimaraes ekibinden Ganalı orta saha Alhassan Wakaso'yu gündemine aldı. Ön libero pozisyonunda Ceyhun Gülselam ile rekabet edecek bir isim arayan teknik direktör Mustafa Denizli, 29 yaşındaki futbolcunun ismini yönetime verdi. Kurmaylar, kulübüyle sözleşmesi sona eren Wakaso için maliyet araştırmasına başladı. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan futbolcunun menajeriyle hemen bağlantıya geçildi.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Avrupa'dan da talipleri olan Ganalı oyuncu Alhassan Wakaso ile pazarlıklar sürüyor. Yönetim en geç önümüzdeki haftaya kadar transferi çözüme kavuşturup tecrübeli futbolcuyu İzmir'e davet etmeyi planlıyor. Futbolcu ön libero pozisyonunun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

ÇIKIŞ ARIYOR

29 yaşındaki ön libero 3 sezondur forma giydiği Portekiz ekibi Guimaraes'te geçen sezon pek forma şansı bulamadı. Geçen yıl kulübüyle 9 maça çıkan Wakaso, Süper Lig'i yeniden çıkış yapmak için fırsat olarak görüyor. Wakaso, kariyerinde Portimonense, Rio Ave ve Lorient formalarını da giyerken toplam 276 maçta 9 gol, 2 asist kaydetti.



BURAK HAKERLER