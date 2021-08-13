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Altay, Cesar Pinares'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili Cesar Pinares ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Pinares ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Altay, Cesar Pinares'i kadrosuna kattı
İHA

13.08.2021, 17:21

Altay, 30 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i renklerine bağladı.

18 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Brezilya takımlarından Gremio'da forma giyen Cesar Pinares'i kadrosuna kattı. Transferle ilgili henüz sözleşme süresi belirtilmezken, İzmir temsilcisi Teknik Direktör Mustafa Denizli ve kadrosuna kattığı tüm yeni oyuncular için bugün toplu imza töreni düzenleyecek.



30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesar Pinares, kariyerinde İtalya'nın Triestina, Chievo Verona, Şili'nin San Luis, Morning, CD Iquique, Espanola, Colo Colo, CDUC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah FC ve Brezilya'nın Gremio takımlarında forma giydi. Kariyerinde 238 resmi maça çıkan Pinares, bu maçlarda 30 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

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