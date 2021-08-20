Yeniden Markovic

Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonuna 11 yeni takviye ile flaş bir başlangıç yapan Altay, sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Kayserispor maçında Kappel'in sağ kanatta aksaması üzerine teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimden bu bölgeye yapılacak transferin hızlandırılmasını istedi. İzmir ekibi, F.Bahçe ile bağlarını koparmaya hazırlanan Sinan Gümüş'ün yanı sıra daha önce talip olduğu bir ismi daha listeye ekledi. Kurmaylar, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Partizan'ın yıldız kanat oyuncusu Lazar Markovic'e de yeni bir teklif götürdü.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Denizli'nin de uzun süredir takip ettiği 27 yaşındaki Sırp futbolcunun transferi için ısrarcı olduğu öğrenilirken, futbolcunun kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesi sorun teşkil ediyor. Markovic'in menajeri kanalıyla nabzını yoklayan yönetim olumlu sinyaller alırken, maddi şartların da oluşması halinde kulübü ile bağlantıya geçilecek. Bir dönem Sırp Milli Takımı'nda da 22 kez görev yapan başarılı sağ kanadın yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, Sırp ekibi Partizan ile bonservis sorununu da uygun bir bedelle çözmeyi planlıyor.



HÜCUMDA FORMA SAVAŞI

SÜPER Lig'de transfer döneminde son olarak Mısır'ın Al Ahly takımında golcü Ahmed Yasser Rayan'ı resmen kadrosuna dahil eden Altay'da forvet bolluğu yaşanıyor. Siyah-beyazlı-larda Rayan ile birlikte gol-cülerin sayısı 5'e yükseldi. Geçen sezon Altay'da görev yapan Marco Paixao, Deniz Kadah ve Kazımcan Karataş bu yıl da kadroda yer alırken, Daouda Bamba ve Ahmed Yasser Rayan forma reka-betine dahil oldu. Bamba ilk maçında Kayserispor ağla-rını iki kez sarsarken, gös-terdiği performansla tam not aldı. Norveç'in Brann eki-binden transfer edilen Fildişi Sahilli golcü şimdiden cami-anın göz bebeği haline geldi. Paixao ise Altay'ın efsaneleri arasına adını yazdırdı. Takım-daki bu forma savaşından Altay karlı çıkacak.



Lazar Markovic, kulüp kariyerinde 225 resmi maça çıkarken bu kar-şılaşmalarda tam 48 gol atmayı başardı. Başarılı kanat oyuncusu kariyerinde 5 önemli şampiyon-luk yaşadı. Parti-zan ile iki kez lig kupasını kaldıran Markovic, Benfica ile de birer kez lig, Portekiz Kupası ve Portekiz Lig Kupası kazandı.



LİVERPOOL PATENTLİ

27 yaşındaki kanat oyuncusu futbola şu an forma giydiği Partizan'da başlarken Avrupa'nın önemli ekiplerinde de forma giydi. Portekiz'de Benfica, İngiltere'de de Liverpool formalarını terleten Markovic, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham ekiplerinde de görev yaptı. Sırp yıldız, Liverpool'da forma giydiği dönemde 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı.

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