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Haberler Altay Dış transferde rota Awer Mabil

Dış transferde rota Awer Mabil

Dış transferde rota Awer Mabil

26.8.2021

Panathinaikos forması giyen Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis transferini rafa kaldıran Altay'da yeni rota Danimarka oldu. Siyah-beyazlılar, sağ kanat pozisyonu için şimdi de Midtjylland forması giyen Awer Mabil'i gündemine aldı. Danimarka ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuya teklifini götüren siyah-beyazlı yönetim ilk temaslardan olumlu yanıt aldı. Kurmaylar, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis problemini çözerse transferin gerçekleşme ihtimali daha da artacak. Danimarka'da Esbjerg ve Portekiz'de Ferreira formalarını da giyen futbolcu Avustralya Milli Takımı'nda da 13 kez görev yaptı.

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