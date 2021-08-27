Altay’a koşuyor

Altay transferde dur durak bilmiyor. Kadrosuna şimdiye kadar 11 yeni ismi takviye eden siyah-beyazlılar, sağ kanat pozisyonu için Türkiye'den genç bir ismi daha gündemine aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin hedefindeki ismin Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Sarı olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki genç yıldız için Altay yönetimi girişimlere başladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi bulunan Yusuf Sarı ile anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlılar, Trabzonsporlu yetkililerle görüşerek bonservis konusunda kolaylık isteyecek. Kiralık formülü de devrede bulunurken, Altay'ın önceliği oyuncuyu bonservisiyle takıma kazandırmak. Yusuf Sarı için Süper Lig'den başka tekliflerin geldiği ancak Altay'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.



ALTAY, YENİ BİR İLK PEŞİNDE

ALTAY, pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe'yi de dize getirmesi halinde ligde 23 yıl sonra üst üste 3 galibiyet alacak. Süper Lig'de 42'nci sezonunu geçiren siyah-beyazlılar, en son 1997-98 sezonunda art arda 3 rakibini mağlup etmişti. İzmir temsilcisi o sezon iki kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, 1998'deki son seride siyah-beyazlı ekip Beşiktaş'ı (D) 1-0, Şekerspor'u 2-0, Gençlerbirliği'ni (D) ise 3-1 yenmeyi başarmıştı.



GÖZLER GOLCÜLERDE

SÜPER Lig'de ilk iki maçını kazanarak liderliğe oturan Altay, nefesini tuttu, pazar günü Fenerbahçe ile evinde oynayacağı maçı bekliyor. Türkiye'nin de sonucunu merakla beklediği kritik karşılaşmada gözler, her iki takımın golcülerinde olacak. Ligde 6 puana sahip iki takımın kritik mücadelesinin kilidini golcüler çözecek. Altay'da yeni transfer Douda Bamba Kayserispor maçında 2 gol atıp yıldızlaşırken, Alanyaspor randevusunda skor üretememesine rağmen çok olumlu bir performans sergilemişti. Golcü sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de ise Enner Valencia'nın ilk on birde maça başlaması bekleniyor. Sakatlıtan dönen Valencia'nın ise son maçta bir golü var.

BURAK HAKERLER