Altay dert etmiyor

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı ilk 2 karşılaşmayı kazanarak müthiş bir başlangıca imza atan önceki gün ise şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak frene basan Altay, aldığı yenilgiyi sorun etmiyor. Siyah beyazlı ekip, milli maç nedeniyle lige verilen araya 6 puanla 6'ncı sırada girerken teknik direktör Mustafa Denizli iyi yolda olduklarını kaydederek "Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe. Üç maçta yakaladığımız 2 puan ortalaması yeni kurulmuş, ligin yenisi olan bir takım için iyi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" diyerek takımına güvendiğini belirtti.



TARAFTARLAR TAM DESTEK VERDİ

Doğanlar Stadı'na gelen beş bin Altay taraftarının da karşılaşma sonunda takımlarına destek vermesi de futbolculara moral olurken İzmir ekibi milli ara sonrasındaki Konya maçını kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapmaya başladı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah beyazlı takımın başında çıktığı 8'inci resmi maçında ilk mağlubiyetini yaşarken, İzmir temsilcisi tecrübeli teknik adamın önderliğinde ilk kez bir müsabakayı gol atamadan bitirdi.



YENİ HEDEF MARCUS COCO

Altay transferin sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların sağ kanada takviye düşündüğü ve Nantes forması giyen Marcus Coco'yu gündemine aldığı ileri sürüldü. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Fransız oyuncu ile ilgili bir görüşme planlayan İzmir ekibinin birkaç gün içerisinde resmi adımları atması bekleniyor. Bu sezon 4 maçta görev alan 193 dakika süre aldı. Son üç senedir Nantes kulübünde görev yapan başarılı yıldız daha önce de Guingamp'ta oynamıştı.



SOLDA DA OYNUYOR

Altay'ın transfer listesinde yer alan Fransız futbolcu Marcus Coco, sağ kanat dışında zaman zaman solda da oynuyor. Geçen sezon Nantes ile 34 maça çıkan oyuncu 2 asist yaptı.



191 MAÇTA 9 GOL ATTI

Marcus Coco, kariyerinde toplam 191 karşılaşmaya çıkarken bu süreçte 9 gol kaydetti. Fransız yıldız 1 kırmızı, 34 sarı kart gördü.