Pısano hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi bitmeden sağ kanat transferini bitirmeyi planlayan Altay yönetimi, rotayı Yunanistan'a çevirdi. Siyah-beyazlılar, Arjantin ekibi Argentinos'tan Yunan Ligi'nde Atromitos'a transfer olan Matias Pisano için düğmeye bastı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin listesinde olduğu bildirilen futbolcunun menajerine ulaşacak olan kurmayların başarılı isim için nabız yoklaması bekleniyor.

YANIT BEKLENİYOR

Futbolcudan olumlu yanıt alınması halinde siyah-beyazlı yönetim, Pisano'yu İzmir'e getirmek için Yunan yetkililerle görüşme yapacak. Altay yönetimi, sağ kanat transferi için de daha önce listesinde olan Crvena Zvezda'dan Ben Nabouhane ve Rapid Wien'den Kelvin Arase ile de temaslarını sürdürüyor. Transferin en kısa sürede çözüme k avuşması beklenirken gelecek hafta içinde bu konuda yoğun bir trafik yaşanacağı öğrenil- di. Altay ayrıca kadrosunda düşünmediği isimlerle ilgili de son kararını önümüzdeki günlerde verecek.

POKO'NUN GOLÜ GABON'A YETMEDİ

Altay'da ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan ön libero Andre Poko, Gabon Milli Takımı'nda önceki gün sevinci ve üzüntüyü birlikte yaşadı. Dünya Kupası Elemeleri'nde Libya'ya konuk olan Gabon, Poko'nun 11'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibine 28 ve 89'uncu dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Poko, 5 Eylül'de Gabon'da Mısır'la oynayacakları maçın ardından takıma katılacak.

JASMİN SCUK ÇIKMAZI

ALTAY'DA Teknik Direktör Mustafa Denizli tarafından kadrodan elenen futbolcular arasında yer alan Boşnak ön liberonun siyah-beyazlılarla yolları ayırmaya yanaşmadığı öğrenildi. İzmir temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun yeni sezon için kulüpten 450 bin Euro alacağı belirtildi. Scuk ile ilgilenen 1'inci Lig ekiplerinin yüksek maliyeti nedeniyle transferi bitiremediği ifade edildi. Boşnak futbolcu 8 Eylül'de bitecek transfer döneminde bir kulüple anlaşmaması ya da tekrar kadroya alınmaması halinde takımdan ayrı bireysel olarak antrenman yapacak.